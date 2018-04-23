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Автопортрет Джона Леннона в образе Адольфа Гитлера продан за $54 тысячи
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Автопортрет Джона Леннона в образе Адольфа Гитлера продан за $54 тысячи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рисунок покойного лидера Beatles Джона Леннона был продан на аукционе за $54 тыс., сообщает портал NME.
Автопортрет, на котором Джон Леннон нарисовал себя в образе немецкого диктатора, был сделан во время посещения музыкантом Ливерпульского колледжа искусств в конце 1950-х. Рисунок, сам факт существования которого среди набросков пацифиста Леннона удивителен, является частью скетчбука, где с намеками на нацистскую символику изображены и другие участники Beatles.
На рисунке, который можно увидеть здесь, Леннон стоит на трибуне, вскинув руку в нацистском приветствии, а в углу написано «Хайль, Джон».
Ранее сообщалось, что музыкант Эд Ширан примет участие в съемках фильма о The Beatles.
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