Автопортрет Джона Леннона в образе Адольфа Гитлера продан за $54 тысячи

Рисунок покойного лидера Beatles Джона Леннона был продан на аукционе за $54 тыс., сообщает портал NME.

Автопортрет, на котором Джон Леннон нарисовал себя в образе немецкого диктатора, был сделан во время посещения музыкантом Ливерпульского колледжа искусств в конце 1950-х. Рисунок, сам факт существования которого среди набросков пацифиста Леннона удивителен, является частью скетчбука, где с намеками на нацистскую символику изображены и другие участники Beatles.

На рисунке, который можно увидеть здесь, Леннон стоит на трибуне, вскинув руку в нацистском приветствии, а в углу написано «Хайль, Джон».