В Самарском художественном музее открылась выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова

Иллюстрации на выставке сопровождаются текстами басен. Если не по оригиналам, то по интерпретациям Ивана Андреевича Крылова . Любопытно сравнить три видения — первоисточника, крыловское и современного художника. Персонажи Сергея Строганова словно парят в воздухе, находясь вне времени и пространства. Они порою также сдержаны и лаконичны, как герои басен Эзопа.

Иллюстрации Строганова к басням Лафонтена «Ворон и лица», «Крыса и лягушка», «Обезьяна и дельфин» и другим) столь же лиричны и одухотворены, как эти животные в литературном первоисточнике.

Рядом с иллюстрациями басен — трогательные портреты животных. «Лесное чудо» с белкой, «Вместе навсегда» (кошка в обнимку с псом), «Хаски», где изображен любознательный щенок, склонивший голову набок.

Удивительно, как относительно молодому автору (ему сейчас 36) удается соединить точность и биологическую достоверность в показе лис, собак, кошек, львов и прочего зверья с их одушевленностью и почти человеческой эмоциональностью. Вот обезьяна, словно бы погруженная в философские размышления. А вот пронизывающий взгляд огромных синих кошачьих глаз, просвечивающий зрителя как рентгеном (работа так и называется — "Взгляд" ).

Еще одна причина познакомится с выставкой — необычная техника. Все работы выполнены исключительно карандашом, иногда простым, иногда — цветными. При этом они создают впечатление не набросков или эскизов, а законченных картин.

Необычность и выразительность работ Сергея Строганова, выходца из владимирской глубинки, были отмечены наградами на международных выставках в Москве и Португалии. Теперь с этими произведениями может познакомиться и самарская публика.