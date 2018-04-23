Ещё
В Самарском художественном музее открылась выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Самарском художественном музее открылась выставка московского художника-анималиста Сергея Строганова 

Волга Ньюс 3 часа назад
Иллюстрации на выставке сопровождаются текстами басен. Если не по оригиналам, то по интерпретациям Ивана Андреевича Крылова. Любопытно сравнить три видения — первоисточника, крыловское и современного художника. Персонажи Сергея Строганова словно парят в воздухе, находясь вне времени и пространства. Они порою также сдержаны и лаконичны, как герои басен Эзопа.
Иллюстрации Строганова к басням Лафонтена «Ворон и лица», «Крыса и лягушка», «Обезьяна и дельфин» и другим) столь же лиричны и одухотворены, как эти животные в литературном первоисточнике.
Рядом с иллюстрациями басен — трогательные портреты животных. «Лесное чудо» с белкой, «Вместе навсегда» (кошка в обнимку с псом), «Хаски», где изображен любознательный щенок, склонивший голову набок.
Удивительно, как относительно молодому автору (ему сейчас 36) удается соединить точность и биологическую достоверность в показе лис, собак, кошек, львов и прочего зверья с их одушевленностью и почти человеческой эмоциональностью. Вот обезьяна, словно бы погруженная в философские размышления. А вот пронизывающий взгляд огромных синих кошачьих глаз, просвечивающий зрителя как рентгеном (работа так и называется — "Взгляд").
Еще одна причина познакомится с выставкой — необычная техника. Все работы выполнены исключительно карандашом, иногда простым, иногда — цветными. При этом они создают впечатление не набросков или эскизов, а законченных картин.
Необычность и выразительность работ Сергея Строганова, выходца из владимирской глубинки, были отмечены наградами на международных выставках в Москве и Португалии. Теперь с этими произведениями может познакомиться и самарская публика.
Волга Ньюс: последние новости
Выставку "Ваш коттедж" посетило более 3 тысяч человек Музеи Самарской области посетило более 1 млн человек В галерее "Виктория" откроется выставка о новых медиа в искусстве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Москва после бури: фото из соцсетей39
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение