В Ивановской области собираются возродить традицию росписи лодок

ИВАНОВО, 24 апр — РИА Новости . Возродить старинную традицию села Холуй Ивановской области расписывать лодки и весла, которые используются во время весеннего разлива реки Теза, взялись молодые художники, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Холуй известен с XVI века как один из центров иконописи и традиционной лаковой миниатюры. Согласно рукописи 1867 года, весной все жители села передвигались в «красивых челноках и, управляя размалеванными веслами», за что «получили название фараонов». В этом году молодые художники решили возродить древнюю традицию и рассказать о ней жителям и гостям Ивановской области", — сказал собеседник агентства.

По его словам, художники возьмутся за кисти в пятницу, 27 апреля, а на следующий день расписанные по традиционным русским мотивам лодки будут спущены на воду.

В пресс-службе правительства отметили, что цель культурно-просветительской акции — возрождение и сохранение традиций, повышение туристической привлекательности Ивановской области.

Кроме того, художники-активисты в рамках акции ставят перед собой задачу популяризации народного промысла — холуйской лаковой миниатюры и иконописи. «Сегодня местные мастера сохраняют традиции исконной живописи, однако последователей и учеников у них немного.

Между тем, для развития уникального старинного искусства есть все предпосылки: в холуйском художественном училище обучаются более 80 студентов, на Холуйской художественной фабрике лаковой миниатюры уже более восьмидесяти лет занимаются производством шкатулок, пластин, икон, иконостасов, украшений. На всех технологических этапах применяется только ручной труд, используются традиционные технологии», — добавил собеседник агентства.

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