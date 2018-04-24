В школе циркового искусства имени Никулина в Кузьминках прошел день открытых дверей

В субботу, 21 апреля, в школе циркового искусства имени Никулина состоялось традиционное городское мероприятие — день открытых дверей. Об этом сообщили в администрации учреждения. — Все, кто пришел к нам в гости, приняли участие в интересной и насыщенной программе: экскурсии в мемориальный музей Юрия Никулина , совместных с ребятами мастер-классах по хореографии, ЛЕГО-конструированию и декоративно-прикладному искусству, — отметил представитель школы. Напомним, что школа находится по адресу: Волгоградский проспект, д. 169, корп. 2. (вт)