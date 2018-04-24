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В школе циркового искусства имени Никулина в Кузьминках прошел день открытых дверей
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В школе циркового искусства имени Никулина в Кузьминках прошел день открытых дверей 

Управа района Кузьминки 24 апреля 2018
Фото: Управа района Кузьминки
В субботу, 21 апреля, в школе циркового искусства имени Никулина состоялось традиционное городское мероприятие — день открытых дверей. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Все, кто пришел к нам в гости, приняли участие в интересной и насыщенной программе: экскурсии в мемориальный музей Юрия Никулина, совместных с ребятами мастер-классах по хореографии, ЛЕГО-конструированию и декоративно-прикладному искусству, — отметил представитель школы.
Напомним, что школа находится по адресу: Волгоградский проспект, д. 169, корп. 2. (вт)
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