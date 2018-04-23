«Страшная сила»: 10 завораживающих картин, которые приносят несчастья

Искусство, безусловно, влияет на жизни людей. Но что делать, когда от этого влияния становится невозможно оградиться?

Владельцы следующих десяти картин непонаслышке знают, почему красота — страшная сила.

«Человек в душевной муке» («The Anguished Man»), неизвестный художник

Автор этого ужасающего полотна неизвестен, но своему нынешнему владельцу, британцу Шону Робинсону, оно досталась от бабушки. Она рассказала, что картину написал один из бывших владельцев ее дома незадолго до того, ка покончил с собой. Говорили, что, работая над картиной, он подмешивал свою кровь в красную краску.

За полотном давно закрепилась дурная слава. Ночами из помещения, где находится картина, доносятся стоны и звуки плача. Шон утверждал, что неоднократно видел тень взрослого мужчины с размытыми очертаниями лица, когда «Человек» висел в его спальне.

«Без Названия», Здислав Бексиньский

Здислав Бексиньский — польский художник, чьему перу принадлежит не мало завораживающих работ. Вокруг самого Здислава мистическая аура существовала вплоть до самой его трагической кончины. Однажды он сжег целую часть коллекции своих работ на заднем дворе дома, не оставив о них ни какой информации.

По-настоящему тяжелыми для Бексиньского стали 90-е годы прошлого века, когда с разницей в год сначала скончалась его жена, а затем жизнь самоубийством покончил и его сын Томаш. Сам мастер был обнаружен зарезанным в своей квартире в 2005 году.

«Женщина дождя», Светлана Телец

Как ни странно, это печальное полотно художница из Винницы написала в совершенно ясный день. Образ «Женщины» резко представился Светлане, и менее чем через пять часов уже был нанесен ею на холст. Художница признавалась, что во времена написания работы страдала от ощущения преследования.

Ни один из последующих владельцев полотна так и не смог с ним «ужиться». «Женщину» неоднократно возвращали Светлане, жалуясь на расстройство сна, галлюцинации или же бред преследования.

«Руки сопротивляются ему» («The Hands Resist Him»), Билл Стоунхэм

Эту пугающую работу художник Билл Стоунхэм написал в 1972 году по мотивам своей первой детской фотокарточки. Первый критик, оценивший творение Билла, скончался через год после знакомства с работой. Позже картину приобрел сыгравший в культовом «Крестном отце» Джон Марли . Актер умер в 1984 году.

Следующие владельцы картины обнаружили ее на… свалке. В новом доме, по свидетельствам хозяев, «мальчик с девочкой» на холсте начали регулярно драться и даже перемещаться за пределы картинной рамы.

Оказавшись выставленной на «eBay» , работа собрала более 30 000 просмотров, прежде чем нашла нового владельца. О дальнейшей ее судьбе ничего не известно.

«Человек предполагает, Бог располагает» («Man Proposes, God Desposes»), Эдвин Генри Ландсир

На картине британского художника, написанной в середине 19-го века изображена душераздирающая сцена — один из вариантов судьбы экспедиции Джона Франклина , пропавшей в Антарктике при невыясненных обстоятельствах.

Позже, когда полотно висело в галерее лондонского колледжа Ройял-Холлоуэй, один из студентов совершил самоубийство, насмотревшись на его драматичный сюжет. Говорили, что в своей предсмертной записке молодой человек написал «белые медведи заставили меня сделать это».

«Любовные письма» — реплика («Replica of «Love Letters»»), Ричард Кинг

Картина, в настоящий момент выставленная в холле одной из гостиниц городка Остин в штате Техас, 131 год назад могла послужить причиной смерти 4-летней Саманты Хьюстон. Девочка разбилась насмерть, упав с лестницы в 1897 году. Многие современники трагедии настаивали на поразительном сходстве жертвы и героини, изображенной на полотне.

С тех пор постояльцы и сотрудники гостиницы регулярно замечают изменения выражения лица на картине, связывая мистику с происками духа покойного ребенка.

«Плачущий мальчик» («The Crying Boy»), Джованни Браголин

Репродукции цикла работ итальянского художника, посвященного портретам плачущих детей, британская пресса в свое время окрестила проклятыми. История получила широкий резонанс, когда в 1985 году в The Sun вышла статья о семейной паре, потерявшей из-за пожара дом. Среди тлеющих останков их жилища была обнаружена репродукция «Плачущего мальчика». Это был единственный предмет уцелевший в огне.

«Портрет Бернардо де Гальвеса» («Bernardo De Galvez Painting»), неизвестный художник

Портрет бывшего испанского военачальника и борца за независимость США украшает один из холлов отеля, названного в его честь. Постояльцы гостиницы замечают за картиной ряд странных «привычек». Многие жалуются на то, что генерал Гальвес провожает их взглядом, а те, кому доведется постоять в непосредственной близости с картиной, отмечают трудно передаваемое ощущение леденящего отчаяния.

Отдельная история — взаимоотношения полотна и фотографов. Очевидцы утверждают, что сделать не размытый снимок портрета можно только спросив разрешение у самого генерала.

«Без названия» («Untitled»), Лора П.

Работа художницы выполнена по фотографии Джеймса Кидда, сделанной в 1994 году. На оригинале изображена повозка и фигура человека, голова которого едва видна. Художница не может объяснить, почему решила воспроизвести именно эту работу фотографа, однако с момента создания картины вокруг нее постоянно происходят необъяснимые вещи: пропажа бумаг и документов, падения предметов и многое другое.

Есть версия, что запечатленный на оригинальной фотографии призрак начал охоту за новым изображением.

Печальная картина Эдварда Мунка во многом напоминает его, пожалуй, самое известное произведение — работу «Крик». Бисероподобные глаза маленькой девочки, рано потерявшей мать из-за бушевавшего в Скандинавии туберкулеза, внимательно следят за всем, происходящим вне картины.

Особенную энергетику этой работе добавляет схожесть судеб персонажа и его автора. Сам Мунк лишился матери в пятилетнем возрасте по той же причине.