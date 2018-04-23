Выставка Гете-Института покажет на Урале работы художников из 11 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апреля. / ТАСС /. Передвижная выставка Гете-Института «Граница» откроется в Екатеринбурге 17 мая и представит работы современных художников из 11 стран Европы и Азии. Проект создан при поддержке МИД Германии, сообщила директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе «Росизо» Анна Пьянкова.

"Мы представляем выставочный проект «Граница», который открываем 17 мая. Это проект уже существующий, созданный Институтом Гете, немецкими кураторами. Он объединил молодых художников европейских, азиатских, российских. У нас он будет представлен до 1 июля, в том числе в дни чемпионата мира по футболу", — сказала Пьянкова.

По словам заместителя директора Уральского филиала ГЦСИ Евгении Чайки, проект «Граница» исследует границы и их возникновение в самых разных формах — географические, культурные, возрастные, гендерные, социальные барьеры. Его участники — художники из 11 стран Европы и Азии. Выставку уже видели жители Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска, Киева, Тбилиси, Минска и Дортмунда, далее она отправится в Среднею Азию.

"Это еще и экспозиционно совершенно уникальная история — четыре кубических ящика, в которых это все везется и экспонируется. В целом здесь довольно большая интересная география участников, здесь много стран бывшего соцлагеря и художники с очень интересными биографиями", — отметила Чайка.

В Екатеринбург приедет художница из Берлина Элеонор де Монтескью и Наталья Дю из Казахстана. Работа последней называется «Прощайте, азиатские глаза…» и представляет собой видеофиксацию пластической операции «по формированию европейского глаза» — одной из самых популярных в Азии. Свою работу «Фобия иного» о прививании в СССР от оспы покажет уральская арт-группа «Куда бегут собаки».

Открытие проекта на Урале посетят его немецкие кураторы — директор общественной организации по продвижению и поддержке медиаискусства HMKV в Дортмунде Инке Арнс и куратор и художественный критик из Берлина Тибо де Ройтер. Встречу со зрителями проведет Астрид Веге — руководитель отдела культурных программ Гете-Института в Москве. Также состоится круглый стол «Диалоги на границе».