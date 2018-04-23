В Hyundai Motorstudio откроется выставка Покраса Лампаса

10 апреля 2018 года в имиджевой галерее Hyundai на Новом Арбате 21, стр.1, при поддержке Музея русского импрессионизма открылась выставка одного из самых известных молодых российских художников Покраса Лампаса (Pokras Lampas) «Line. Fusion. Future. Линия. Синтез. Будущее». Коллаборация Hyundai с каллиграфом Покрасом Лампасом стала первым крупным выставочным проектом из тех, которые пройдут в Hyundai Motorstudio в этом году. Выставка «Line. Fusion. Future. Линия. Синтез. Будущее» будет работать до 6 мая, а на ее открытии зрители увидели перфоманс в исполнении художника.

Лампас известен как создатель самой большой каллиграфии в мире площадью 1625 квадратных метров и многих других масштабных проектов: росписи крыши Дворца итальянской цивилизации в Риме (Colosseo Quadrato или «Квадратный Колизей»), художественных работ для крупных брендов. Его работы эксклюзивно представлены OPERA Gallery Group, одной из самых крупных сетей галерей на мировом рынке, а оригиналы находятся в частных коллекциях по всему миру.

В Hyundai Motorstudio на Новом Арбате Лампас создал проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем. Пытаясь представить, каким может стать интернациональный алфавит через сотни лет, художник закрыл каллиграфической росписью большую часть поверхности галереи Hyundai.

"Письмо — одно из главных визуальных выражений национальной культуры, — говорит Лампас. — В нем заключена многоуровневая семиотика образов, которая считывается человеком при мгновенном, даже бессознательном, анализе знакомого и незнакомого текста. Мы не знаем, на каком языке будут общаться наши потомки, когда уже сейчас, во времена новых медиа, привычное письмо оказывается дополненным новыми элементами. Все чаще наблюдая обращение к универсальным системам кодирования информации, мы становимся свидетелями формирования новой письменности".

Покрас ЛАМПАС.