Концепцию нового музея на теплоходе Максима Горького выставят на публичное обсуждение

Новый музей планируют открыть на теплоходе имени Максима Горького в Москве, сообщил журналистам в понедельник руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин

«Мы активно обсуждаем возможность размещения музея на теплоходе имени Максима Горького. Есть большая заинтересованность многих коллег, в том числе, в музейных кругах», — сказал Елянюшкин.

По его словам, концепцию музея будет выставлена на публичное обсуждение.

Ранее СМИ сообщали, что в столичном Парке Горького появится новый музей, расположенный на теплоходе «Максим Горький», который принадлежал Иосифу Сталину. Данное «судно имеет историческую ценность, его важно сохранить в культурном активе страны как память об эпохе грандиозных строек». Судно-музей планируется установить на приколе на набережной ЦПКиО имени Горького с возможностью отшвартовки и эксплуатации на реке.

Теплоход «Максим Горький», известный как «яхта Сталина», построен в 1934 году. ФГБУ «Канал имени Москвы» выкупит его у Московского речного пароходства (МРП) за 20 миллионов рублей. Теплоход планируется отреставрировать, пришвартовать в московском парке Горького и сделать из него музей, посвященный истории канала. В МРП идею «судна-музея» сочли хорошей, но лишь в качестве «образовательного проекта».