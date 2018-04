24 апреля в Винтажном зале ЦСИ Винзавод состоится лекция «Best of Russia — наши 10 лет»

Событие проводится в рамках параллельной программы юбилейной выставки Best of Russia.

"Смотреть на жизнь, смотреть на мир, увидеть великие события своими глазами, смотреть для радости, смотреть так, чтобы цепенеть от изумления…"

На примере выдающихся фотографий мирового фотоискусства и самых ярких снимков проекта Best of Russia журналист, публицист Александр Будберг проанализирует развитие любительской фотографии в России за последнее десятилетие. В ходе лекции слушатели узнают, как история и время меняют само понятие фоторепортажа.

Вход свободный, по регистрации: https://winzavodart.timepad.ru/event/707283/

О лекторе:

Александр Будберг — журналист, публицист, автор книги «Фотоальбом Александра Будберга» и одноименной рубрики в газете «Московский комсомолец»

О проекте Best of Russia:

Best of Russia — беспрецедентный проект, в котором могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia. За десять лет выставки Best of Russia посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 000 фотографий и десятки тысяч авторов.

Куратор и руководитель проекта Best of Russia — Лина Краснянская

Пресс-служба Центра современного искусства Винзавод: Дарья Степанченко, менеджер пресс-службы Тел. /факс: +7 (495) 644-45-45 Тел. : +7 (915) 205-84-48 pr1@winzavod.ru | press@winzavod.ru