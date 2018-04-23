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Застройщик «Екатеринбург Арены» не оплатил работы по оформлению внутренних помещений
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Застройщик «Екатеринбург Арены» не оплатил работы по оформлению внутренних помещений 

Rambler News Service 2 часа назад
Застройщик «Екатеринбург Арены» до сих пор не выплатил гонорар художникам за работы по оформлению внутренних помещений стадиона, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в руководстве стадиона.
Изображения ярких игровых моментов на стенах стадиона выполнили художники из творческой группы Rayons еще в декабре 2017 года, в то время как стадион был сдан около двух месяцев назад. По данным источника, застройщики обещали расплатиться с художниками в ближайшие дни и находятся с ними в контакте.
Издание отмечает, что поскольку работы были выполнены в декабре прошлого года, то контракт с художниками, скорее всего, заключала компания «Синара-Девелопмент», которая является подрядчиком реконструкции «Екатеринбург Арены». Однако в пресс-службе компании отказалась дать оперативный комментарий по поводу выплат художникам.
Артем Шутов, директор брендингового агентства Brandiziac, которое пригласило художников, подтвердил изданию невыплату денег. Он заявил, что его компания ждет оплаты за работу Rayons, которая, по словам Шутова, уже запомнилась первым гостям стадиона.
Центральный стадион в Екатеринбурге («Екатеринбург Арена») был реконструирован специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года и официально сдан в эксплуатацию 28 февраля. Совсем недавно, 1 и 15 апреля, на поле уже прошли первые тестовые футбольные матчи.
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