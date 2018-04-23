Человек в пространстве деталей

Выставка в галерее небольшая, занимает всего два зала. Картины оформлены на белом фоне, в тонких черных и светлых рамах, не застеклены, а блики от освещения не отвлекают внимание от картин и цветовых решений. Звуковое сопровождение аудиофрагментов из фильма «Солярис» обращают внимание посетителей на название выставки и на самую знаковую работу художника.

В первом зале расположена интерьерная графика: «Мастерская Савелия Ямщикова», «Мама Нина Ромадина», «Отец Николай Ромадин», «Портрет художника из Италии». Заглавные герои картин помещены внутрь комнат, вписаны в многообразие мельчайших деталей. Такие детали смещают акцент с фигур людей на себя и на неживой мир. На этих картинах практически нет незаполненного пространства, художник методично прорисовывает все вплоть до узоров на обоях и скатертях, вписывает названия книг, не упускает ни одну подробность. Перенасыщение деталями — отличительная черта его живописи и графики, поэтому картины Михаила Ромадина долго не отпускают от себя, не позволяют зрителю ограничиться одним коротким взглядом. Именно интерьеры становятся основным фокусом внимания: изображенные люди теряются, утрачивают значимость. Предметный мир становится богаче и разнообразнее, нежели оказавшаяся в нем органика.

Михаил Ромадин. Портрет художника из Италии. Фото: facebook.com/Tobibadze Gallery

Наиболее интересны представленные на выставке эскизы к фильму «Солярис»: «Зеркальная комната», «Круглый коридор» и большое полотно «Космос». В «Круглом коридоре» выписана каждая лампочка, четко прорисованы все текстуры и кабели. Контрастное и яркое изображение, искривленная перспектива, положение застывших в движении фигур делают картину выразительной и динамичной: пространство «бежит» вместе с персонажем, перемещается вглубь туннеля. «Зеркальная комната» сделана посредством наложения двух композиций — множество мелких фигур и деталей образуют крупный план, сквозь шеренги стоящих людей на зрителя словно наплывают два призрачных лица ближайших персонажей. Обилие цвета, четкие контуры, контрастное соотношение светотени и бликов создают объемное бесконечное пространство, зеркальные поверхности дробятся и отражают друг друга, завораживая сложностью композиции, внутренней динамикой и темпераментностью техники.

Ядро всей выставки — выразительное полотно «Космос». Изображение представляется сюрреалистичным лишь на первый взгляд, чем дольше всматриваешься в работу, тем больше появляется вопросов. Фигура астронавта контрастно выделена на фоне темного и холодного космоса. Красный трос образует кольцо, опутывает астронавта и акцентирует внимание, централизует взгляд смотрящего. Красные круглые огни ракеты перекликаются с кольцом троса формой и цветом. Сочетание синего, коричневого и белого с вкраплениями красного создают ощущение тревоги, картина будто наполнена космическим холодом и скрытой угрозой.

Фото: facebook.com/Tobibadze Gallery

Второй зал интересен колоритными городскими зарисовками. Пейзажи Далласа и Непала соседствуют с бытовыми зарисовками. Художник мастерски передает атмосферу людных мест, окуная зрителя в городской пейзаж. Отдавая явное предпочтение интерьерному и пейзажному изображению, Михаил Ромадин включает человеческие фигуры в каждую работу. Внимание автора к людям в мире неживых деталей придает его художественному пространству наполненность, законченность и правдивость.

На выставке представлены две ученические работы времён ВГИКа (художник — выпускник данного ВУЗа), выполненные тушью — зимние пейзажи с лосенком. Контрастные и динамичные работы смотрятся очень фактурно: пушистый мех замерзшего животного, ломкие черные ветки кустов, мелкая сетка ограды усиливают ощущение зимнего холода.

Мир Михаила Ромадина — дробный и наполненный одновременно, пестрящий многообразием деталей, яркими светлыми тонами, проработанными до мельчайших подробностей текстур. Художник создал неповторимый стиль четких черных контуров, выразительных линий, динамичных композиций, сочных красок, осязаемой поверхности и игры с перспективой. Он — творец «Соляриса», такого, каким знаем его мы.

Выставка работает до 20 мая.