Выставка к 75-летию Михаила Шемякина

В качестве куратора выставки Центр Михаила Шемякина пригласил коллекционера Исаака Кушнира, автора проекта «Авангард на Неве».

Организаторам удалось собрать около 50 оригинальных произведений Михаила Шемякина 1960-х годов из частных собраний. Напомним, при высылке из Советского союза опальному художнику не разрешили взять с собой ни одной картины, и их судьба часто оставалась неизвестной. Иногда поиск картин напоминает детективное расследование, не всё удаётся найти. «Я уверен, что в Петербурге в частных собраниях или в числе семейных реликвий хранится еще много работ Михаила Шемякина этого периода, открытие которых еще предстоит», — говорит куратор выставки.

Работы ленинградских художников — нон-конформистов 1960-х годов интересуют Исаака Кушнира больше всего: «Каждый художник любит то, что делает сейчас, а юношеские работы считает экзерсисами, подготовительной историей. Для меня же 1960-е годы — самые интересные и замечательные. Уже тогда Михаил Шемякин был фантастическим тружеником. Ленинградский натюрморт, городской пейзаж, портреты друзей и знакомых, иллюстрации к произведениям мировой литературы стали каноническими. Дух времени передан в них с такой пронзительной и щемящей силой, что по праву эти произведения можно считать документом эпохи 1960-х и предвестником более крупных работ Михаила Шемякина».

На выставке представлены работы из знаменитых коллекций Логиновой, Безобразовых, Чудновских, Березовских и других. Из Музея Ф. М. Достоевского — иллюстрации Михаила Шемякина к роману «Преступление и наказание». Посетители увидят также множество фотографий, снятых Михаилом Шемякиным — редких документальных свидетельств жизни нон-конформистского Ленинграда 1960-х.

Выставка была подготовлена совместно с генеральным спонсором — банком ВТБ . «С 2018 года началось сотрудничество банка ВТБ с Центром Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге. В течение года Банк поддержит проведение серии выставок, посвященных юбилею художника. Сейчас в самом разгаре первая выставка из цикла — „Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые“. Очень приятно, что она пользуется такой большой популярностью у публики, что о ней так много говорят в прессе, и, главное, дают много хороших отзывов!» — отметил Александр Ерофеев , начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ.

Выставка продлится до 6 мая 2018 г.

Возрастное ограничение 18+.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 11 (вход слева от арки).

График работы Центра Михаила Шемякина:

Со вторника по воскресенье, 11:00 — 20:00. Выходной — понедельник.