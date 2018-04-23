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В центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков состоялась выставка рисунков юных художников
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В центре «Галерис» на 8-й Текстильщиков состоялась выставка рисунков юных художников 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Выставка работ участников студии «Этюд» прошла в молодежном центре «Галерис», который находится в районе Текстильщики. Об этом рассказали в администрации спортивно-досугового учреждения.
— Работы на выставке были разнообразные и многоплановые. С помощью этой выставки участники студии решили продемонстрировать все свои умения и навыки, свое мировоззрение и отношение к искусству. У ребят богатая фантазия, чувствуется их желание рисовать, — сообщил представитель центра.
Напомним, что молодежный центр «Галерис» расположен по адресу 8-я улица Текстильщиков, 15. (мю)
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