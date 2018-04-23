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Онлайн-акция #MuseumWeek стартовала в России
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Онлайн-акция #MuseumWeek стартовала в России 

Агентство «Москва» 1 час назад
Онлайн-акция #MuseumWeek, к которой могут присоединиться учреждения культуры и их посетители, стартовала в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
«C 23 по 29 апреля культурные учреждения по всему миру присоединятся к масштабной онлайн-акции #MuseumWeek, которая популяризует музейное дело и идею сохранения культурного наследия в социальных сетях. В 2018 г. ключевыми темами акции станут толерантность и мирное сосуществование. Принять участие в акции смогут музеи, галереи, культурные центры, библиотеки и другие культурные учреждения. Организаторы #MuseumWeek призывают профессиональное сообщество выйти в социальные сети и рассказать пользователям о том, как современные музеи содействуют просвещению, развитию общества, сохранению международного культурного наследия», — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что каждый день акции будет посвящен отдельной теме, музеи расскажут женщинах — деятелях искусства и культуры, развитии городов и интеграции музеев в городскую среду, культурном, этническом, социальном и природном разнообразии мира, а также профессионалах музейного дела и карьерных перспективах в этой отрасли.
«Для участия в акции нужно использовать в социальных сетях хэштег #MuseumWeek, а также теги тематических дней: #womenMW, #cityMW, #heritageMW, #professionsMW, #kidsMW, #natureMW, #differenceMW. К #MuseumWeek могут присоединиться не только учреждения культуры, но и пользователи социальных сетей. Для этого в любой из дней акции нужно отправиться в любимый музей, запечатлеть поход на фото или видео и поделиться постом с тегом акции в соцсетях», — добавили в пресс-службе.
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