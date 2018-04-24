Мединский вручил государственные награды Урину, Митте и Алферовой 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды генеральному директору Большого театра России Владимиру Урину, режиссеру Александру Митте, актрисам Ирине Алферовой, Вере Бабичевой и другим деятелям культуры. Церемония награждения состоялась во вторник в Атриуме Большого театра.
"На последнюю итоговую коллегию Минкультуры пришел генеральный директор ВЦИОМ и рассказал, что… большинство россиян положительно оценивают работу министерства (56%), отрицательно — 20%. Хочу сказать, что рейтинг оценки работы ведомства за последние 6 лет, по оценке ВЦИОМ, увеличился более чем в три раза. Я говорю это, потому что мы все прекрасно понимаем, что это не оценка работы чиновников — это, в первую очередь, ваша оценка", — подчеркнул Мединский. Министр также отметил, что вручение наград — «одна из самых приятных» его обязанностей.
Почетные деятели искусства
Орденом Почета награждена артистка московского театра «Школа современной пьесы» Ирина Алферова, орденом Дружбы — советник министра культуры РФ Кирилл Рыбак.
Министр вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени исполнительному директору Московского музея современного искусства Василию Церетели. Почетное звание «Заслуженный артист РФ» присвоено Вере Бабичевой, Андрею Бажину, Юрию Григорьеву, Илье Исаеву, Андрею Нечаеву, Оксане Чабанюк и Татьяне Орловой.
Благодарственное письмо президента РФ передано заместителю художественного руководителя Школы современной пьесы Екатерине Кретовой.
Нагрудного знака Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру» удостоены профессор кафедры ВГИКа имени С. А. Герасимова Аркадий Инин, директор-художественный руководитель Большого концертного зала «Октябрьский» Эмма Лавринович, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова, и.о. ректора Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов, солист Большого театра России Владимир Маторин, режиссер Александр Митта, балалаечник Михаил Рожков, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин и художник Михаил Шемякин.