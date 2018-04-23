Вешняковцы посетили Третьяковскую галерею

Сотрудники вешняковского психоневрологического интерната № 26 стараются регулярно организовывать досуг своих получателей социальных услуг.

Интернатовцев часто возят на познавательные экскурсии в значимые культурные места столицы.

Например, на прошлой неделе вешняковцы посетили один из самых знаменитых московских художественных музеев — Государственную Третьяковскую галерею.

Ребята с интересом осмотрели экспозиции музея, подолгу останавливаясь у известных полотен. Для вешняковских посетителей устроили радушный приём, провели для них подробную экскурсию. Больше всего экскурсантов поразила экспозиция «Русская живопись XI — начала XX века». А ещё на них произвело впечатление здание музея, построенное в 1856 году. Первоначально это был дом купца Павла Третьякова , а по мере увеличения музея он оброс новыми пристройками.

Вернувшись в район, интернатовцы наперебой делились эмоциями и сообщили, что хотели бы вновь побывать в галерее.