Вешняковцы посетили Третьяковскую галерею 

Сотрудники вешняковского психоневрологического интерната № 26 стараются регулярно организовывать досуг своих получателей социальных услуг.
Интернатовцев часто возят на познавательные экскурсии в значимые культурные места столицы.
Например, на прошлой неделе вешняковцы посетили один из самых знаменитых московских художественных музеев — Государственную Третьяковскую галерею.
Ребята с интересом осмотрели экспозиции музея, подолгу останавливаясь у известных полотен. Для вешняковских посетителей устроили радушный приём, провели для них подробную экскурсию. Больше всего экскурсантов поразила экспозиция «Русская живопись XI — начала XX века». А ещё на них произвело впечатление здание музея, построенное в 1856 году. Первоначально это был дом купца Павла Третьякова, а по мере увеличения музея он оброс новыми пристройками.
Вернувшись в район, интернатовцы наперебой делились эмоциями и сообщили, что хотели бы вновь побывать в галерее.