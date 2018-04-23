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Вешняковцы посетили Третьяковскую галерею
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Вешняковцы посетили Третьяковскую галерею 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Сотрудники вешняковского психоневрологического интерната № 26 стараются регулярно организовывать досуг своих получателей социальных услуг.
Интернатовцев часто возят на познавательные экскурсии в значимые культурные места столицы.
Например, на прошлой неделе вешняковцы посетили один из самых знаменитых московских художественных музеев — Государственную Третьяковскую галерею.
Ребята с интересом осмотрели экспозиции музея, подолгу останавливаясь у известных полотен. Для вешняковских посетителей устроили радушный приём, провели для них подробную экскурсию. Больше всего экскурсантов поразила экспозиция «Русская живопись XI — начала XX века». А ещё на них произвело впечатление здание музея, построенное в 1856 году. Первоначально это был дом купца Павла Третьякова, а по мере увеличения музея он оброс новыми пристройками.
Вернувшись в район, интернатовцы наперебой делились эмоциями и сообщили, что хотели бы вновь побывать в галерее.
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