Картина из собрания музея Машкова отправится на выставку в Санкт-Петербург

Волгоградский музей имени Машкова 25 мая отправит на выставку в Государственный Русский музей Санкт-Петербурга картину «Командиры РКК».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в Северной столице состоится открытие крупнейшей экспозиции, посвященной 140-летнему юбилею Кузьмы Петрова-Водкина. На нем будет представлено более 250 произведений мастера из фондов Русского музея, Эрмитажа , Третьяковской галереи, частных собраний и других российских музеев.

Картина «Командиры РККА», написанная художником в 1932 году, поступила в ВМИИ из музея Советской Армии в 1962 году. На сегодняшний день, по словам реставратора музея, состояние картины нормальное и специальной подготовки по ее отправке не требуется.

Добавим, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин внес большой вклад в искусство ХХ века и оказал огромное влияние на творчество русских и зарубежных художников. Изучая древнерусскую иконопись, живопись европейских мастеров, он создал художественно-теоретическую систему «сферической перспективы», которая стала основой его творчества.