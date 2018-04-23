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Картина из собрания музея Машкова отправится на выставку в Санкт-Петербург
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Картина из собрания музея Машкова отправится на выставку в Санкт-Петербург 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский музей имени Машкова 25 мая отправит на выставку в Государственный Русский музей Санкт-Петербурга картину «Командиры РКК».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, в Северной столице состоится открытие крупнейшей экспозиции, посвященной 140-летнему юбилею Кузьмы Петрова-Водкина. На нем будет представлено более 250 произведений мастера из фондов Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, частных собраний и других российских музеев.
Картина «Командиры РККА», написанная художником в 1932 году, поступила в ВМИИ из музея Советской Армии в 1962 году. На сегодняшний день, по словам реставратора музея, состояние картины нормальное и специальной подготовки по ее отправке не требуется.
Добавим, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин внес большой вклад в искусство ХХ века и оказал огромное влияние на творчество русских и зарубежных художников. Изучая древнерусскую иконопись, живопись европейских мастеров, он создал художественно-теоретическую систему «сферической перспективы», которая стала основой его творчества.
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