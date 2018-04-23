В Москве откроется выставка к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выставка «Тургенев. Время московское» к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева откроется в Историческом музее в Москве 16 мая и продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба музея.
"Выставочный проект «Тургенев. Время московское» открывает празднование 200-летнего юбилея И. С. Тургенева в залах Государственного исторического музея. Юбилейный проект покажет значимость Москвы и москвичей в жизни и творчестве И. С. Тургенева. Прекрасный знаток Москвы, Тургенев выбирал для обитания своих героев ее площади, улицы, переулки, четко представляя, кто и где «приживется»", — говорится в сообщении пресс-службы.
Среди экспонатов выставки — предметы интерьеров домов, в которых бывал писатель, личные вещи хозяев и их автографы. Соответствующий раздел выставки расскажет о первой любви писателя — Екатерине Шахновской, о тайных московских свиданиях с французской оперной певицей Полиной Виардо, «философском романе» с Татьяной Бакуниной.
Еще один раздел выставки посвящен Тургеневу и театру. В экспозиции будут представлены декорации из музея МХАТ имени А. П. Чехова, костюмы для фильма-балета «Вешние воды» по роману Тургенева, выполненные Пьером Карденом для Майи Плисецкой.
Гости выставки смогут увидеть тургеневскую Москву с помощью объемных памятников и произведений декоративно-прикладного искусства.
Впервые после 1920-х годов будет представлена часть полотен из собрания «Знаменитые деятели российской истории», в том числе портреты императоров Александра II и Александра III, композитора Михаила Глинки, поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова.
Указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева был подписан президентом РФ в марте.