Ещё
В Москве откроется выставка к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве откроется выставка к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выставка «Тургенев. Время московское» к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева откроется в Историческом музее в Москве 16 мая и продлится до 30 сентября, сообщила пресс-служба музея.
"Выставочный проект «Тургенев. Время московское» открывает празднование 200-летнего юбилея И. С. Тургенева в залах Государственного исторического музея. Юбилейный проект покажет значимость Москвы и москвичей в жизни и творчестве И. С. Тургенева. Прекрасный знаток Москвы, Тургенев выбирал для обитания своих героев ее площади, улицы, переулки, четко представляя, кто и где «приживется»", — говорится в сообщении пресс-службы.
Среди экспонатов выставки — предметы интерьеров домов, в которых бывал писатель, личные вещи хозяев и их автографы. Соответствующий раздел выставки расскажет о первой любви писателя — Екатерине Шахновской, о тайных московских свиданиях с французской оперной певицей Полиной Виардо, «философском романе» с Татьяной Бакуниной.
Еще один раздел выставки посвящен Тургеневу и театру. В экспозиции будут представлены декорации из музея МХАТ имени А. П. Чехова, костюмы для фильма-балета «Вешние воды» по роману Тургенева, выполненные Пьером Карденом для Майи Плисецкой.
Гости выставки смогут увидеть тургеневскую Москву с помощью объемных памятников и произведений декоративно-прикладного искусства.
Впервые после 1920-х годов будет представлена часть полотен из собрания «Знаменитые деятели российской истории», в том числе портреты императоров Александра II и Александра III, композитора Михаила Глинки, поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Дениса Давыдова.
Указ о праздновании в 2018 году 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева был подписан президентом РФ в марте.
РИА Новости: последние новости
В Вашингтоне открылась выставка картин "К России с любовью" В Театре Наций пройдет спектакль "Ван Гог. Письма к брату" Мудров: у руководства Исаакиевского собора не возникало конфликтов с РПЦ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Москва после бури: фото из соцсетей39
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение