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Бумажные ракеты изготовят малыши из Лосинки
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Бумажные ракеты изготовят малыши из Лосинки 

Управа района Лосиноостровский 49 минут назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Творческий мастер-класс в технике бумажной аппликации состоится в понедельник, 23 апреля, в Московском многофункциональном культурном центре на улице Коминтерна.
— Маленькие художники будут создавать звездное небо и млечный путь, ракеты и космонавтов под руководством опытного ведущего и художника, — сообщили в ММКЦ.
Там добавили, что участие в мастер-классе бесплатное для всех желающих. Начало в 18.30 по адресу ул. Коминтерна, 11/7. Регистрация по телефону +7 (495) 471-45-66 или на сайте ММКЦ. (иб)
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