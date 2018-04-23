Жителей Ноябрьска познакомят с бескрайними просторами Ямала 

В музейном ресурсном центре Ноябрьска 28 апреля откроют фотовыставку «По бескрайним просторам Ямала». Она познакомит с особенным укладом жизни и мировоззрением коренных малочисленных народов Севера.
Посетителям представится возможность узнать о культуре народов ЯНАО через черно-белые фотографии известного автора Анатолия Пашука, который путешествовал по нашему округу в девяностых годах.
В экспозиции впервые представят уникальные фотоработы, дополненные воспоминаниями самого автора о самобытной жизни северных кочевников. Более полной этнографическую выставку сделают предметы быта хантов и ненцев. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в информационно-рекламном отделе музейного ресурсного центра, посетители узнают, как жили и живут семьи оленеводов, чем они занимаются, как проводят свой досуг.