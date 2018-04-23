Ещё
Жителей Ноябрьска познакомят с бескрайними просторами Ямала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителей Ноябрьска познакомят с бескрайними просторами Ямала 

ИА Север-Пресс 39 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В музейном ресурсном центре Ноябрьска 28 апреля откроют фотовыставку «По бескрайним просторам Ямала». Она познакомит с особенным укладом жизни и мировоззрением коренных малочисленных народов Севера.
Посетителям представится возможность узнать о культуре народов ЯНАО через черно-белые фотографии известного автора Анатолия Пашука, который путешествовал по нашему округу в девяностых годах.
В экспозиции впервые представят уникальные фотоработы, дополненные воспоминаниями самого автора о самобытной жизни северных кочевников. Более полной этнографическую выставку сделают предметы быта хантов и ненцев. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в информационно-рекламном отделе музейного ресурсного центра, посетители узнают, как жили и живут семьи оленеводов, чем они занимаются, как проводят свой досуг.
ИА Север-Пресс: последние новости
На Ямале ко Дню Победы представят виртуальную выставку изобразительного искусства Деликатесы ручной работы «Ямалик» впервые презентуют на международной выставке в Москве Лучших кондитеров пригласили в Салехард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Москва после бури: фото из соцсетей39
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение