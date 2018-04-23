Питерская эстетика улиц переместится в Белгород

В субботу, 28 апреля, в 18:00 креативное пространство «Гнездо» удивит белгородцев презентацией выставки ARTHEISM петербуржского художника Александра Кипсоне.

Экспозиция представляет собой целую историю улиц в 10 картинах формата 115 на 115 см. Александр Кипсоне совмещает в своем творчестве два таких направления, как баффинг и имитацию природных фактур — это и является уникальной концепцией его картин. Его холст — это как будто вырезанная часть стены, перенесенная в пространстве.

«Мой стиль — как бритва у ножа, звучит с ошибкой, но бреет начисто. Если я был бы рэпером, зачитал бы», — рассказывает художник.

Кроме того, в этот день состоится лекция о современном искусстве Анны Зарубиной — художника, дизайнера и члена общероссийской ассоциации искусствоведов. Дизайнер Евгений Панов представит перформанс создания каллиграфии, а настроение и атмосферу этого вечера будет поддерживать известный белгородский диджей Katsy. В программу включены просмотр фильма об уличном искусстве и фуршет для всех посетителей выставки.

Мероприятие пройдет на территории нового креативного пространства «Гнездо», по адресу: ул. Щорса, 45г. Стоимость входа на мероприятие — 200 рублей. Подробности — в группе встречи VK.

Текст: Валерия Мыльникова. Фото: из группы встречи VK.