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В библиотеке Восточного Дегунина выступит искусствовед Марина Паршкова
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В библиотеке Восточного Дегунина выступит искусствовед Марина Паршкова 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Искусствовед и преподаватель московской художественной школы Марина Паршкова 24 апреля прочитает лекцию о живописце Николае Ге из цикла «В поисках шедевра» в библиотеке № 35 Восточного Дегунина. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Наталья Кузнецова.
— Презентации Марины Паршковой отличаются особой эмоциональностью, интересной подачей материала, необычными деталями из биографии художников, — рассказала Кузнецова.
Она также добавила, что на встречу с гидом в мир искусства приглашаются все желающие.
Лекция начнется в 13.00. Напомним, библиотека № 35 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. (мю)
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