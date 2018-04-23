В библиотеке Восточного Дегунина выступит искусствовед Марина Паршкова

Искусствовед и преподаватель московской художественной школы Марина Паршкова 24 апреля прочитает лекцию о живописце Николае Ге из цикла «В поисках шедевра» в библиотеке № 35 Восточного Дегунина. Об этом сообщила заведующая учреждением культуры Наталья Кузнецова.

— Презентации Марины Паршковой отличаются особой эмоциональностью, интересной подачей материала, необычными деталями из биографии художников, — рассказала Кузнецова.

Она также добавила, что на встречу с гидом в мир искусства приглашаются все желающие.

Лекция начнется в 13.00. Напомним, библиотека № 35 находится по адресу ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. (мю)