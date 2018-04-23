В музее-усадьбе «Ясная Поляна» представят дагестанские ковры

В музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна» 28 апреля откроется выставка «Ковровое искусство Дагестана», рассказывающая об истории ковроткачества. В честь открытия для посетителей будут организованы мастер-классы.

На выставке будут представлены ковры и ковровые изделия из Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой, которые создавались со второй половины XIX века и до наших дней. Экспозицию дополнят графические работы, дающие представление о процессе создания ковров и их использовании в быту.

В первые два дня работы выставки также будут проходить мастер-классы, на которых посетители смогут поучаствовать в создании традиционного дагестанского ковра, сообщается на сайте музея.

Выставка будет работать в зале Дома Волконского и продлится до 2 июня.