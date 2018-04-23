В Мадриде открылась выставка, посвященная Сергею Есенину 

В Российском центре науки и культуры в Мадриде торжественно открыли выставку «Мой край, задумчивый и нежный… » из собрания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, сообщает портал «Везде культура».
Руководитель Российского центра науки и культуры в Испании Эдуард Соколов поблагодарил музей-заповедник за выставочный проект, подчеркнув роль С. А. Есенина в литературе.
В экспозицию вошли графические работы, портреты Сергея Есенина, пейзажи, на которых запечатлена усадьба родителей поэта. Представлены мемориальные вещи, прижизненные издания поэта, рукописи произведений, посвященных родному краю.
Выставка в Мадриде будет работать до 10 мая.