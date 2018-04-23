Ещё
В Мадриде открылась выставка, посвященная Сергею Есенину
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Мадриде открылась выставка, посвященная Сергею Есенину 

АиФ Рязань 2 часа назад
В Российском центре науки и культуры в Мадриде торжественно открыли выставку «Мой край, задумчивый и нежный… » из собрания Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, сообщает портал «Везде культура».
Руководитель Российского центра науки и культуры в Испании Эдуард Соколов поблагодарил музей-заповедник за выставочный проект, подчеркнув роль С. А. Есенина в литературе.
В экспозицию вошли графические работы, портреты Сергея Есенина, пейзажи, на которых запечатлена усадьба родителей поэта. Представлены мемориальные вещи, прижизненные издания поэта, рукописи произведений, посвященных родному краю.
Выставка в Мадриде будет работать до 10 мая.
АиФ Рязань: последние новости
Театр на Соборной подарил рязанским зрителям «Зимнюю сказку» Шекспира Заключенные будут изготовлять игровое оборудование для рязанских детсадов Психиатры Рязани успешно используют телемедицинские технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение