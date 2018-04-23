В библиотеке на Коровинском представят фотографии природы России

В библиотеке № 30 на Коровинском откроется выставка «Глазами художника», на которой будут представлены фотопейзажи, сделанные писателем Константином Паустовским . Об этом сообщила ведущий библиотекарь учреждения Людмила Терентьева.

— На фотографиях запечатлена природа средней полосы России — неизменный источник вдохновения писателя, — поделилась Терентьева. — Посетить экспозицию можно будет с 25 апреля до 2 июня.

Она также отметила, что для выставки будут использованы фотоработы из фондов Московского литературного музея-центра Паустовского.

Выставка откроется в 12.00. Напоминаем, библиотека № 30 находится по адресу Коровинское шоссе, д. 22. (мю)