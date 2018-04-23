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В библиотеке на Коровинском представят фотографии природы России
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В библиотеке на Коровинском представят фотографии природы России 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В библиотеке № 30 на Коровинском откроется выставка «Глазами художника», на которой будут представлены фотопейзажи, сделанные писателем Константином Паустовским. Об этом сообщила ведущий библиотекарь учреждения Людмила Терентьева.
— На фотографиях запечатлена природа средней полосы России — неизменный источник вдохновения писателя, — поделилась Терентьева. — Посетить экспозицию можно будет с 25 апреля до 2 июня.
Она также отметила, что для выставки будут использованы фотоработы из фондов Московского литературного музея-центра Паустовского.
Выставка откроется в 12.00. Напоминаем, библиотека № 30 находится по адресу Коровинское шоссе, д. 22. (мю)
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