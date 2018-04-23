«На работе — без опасности»: в библиотеке на Весенней откроется выставка плакатов

Библиотека № 47 на Весенней улице приглашает всех желающих посетить выставку плакатов «На работе — без опасности», приуроченную ко Всемирному дню охраны труда.

— Посетители выставки увидят некоторые образцы просветительских плакатов советского времени по технике безопасности на производстве, а также современные плакаты по охране труда, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.

Посмотреть экспозицию приглашаются все желающие. Гостей будут ждать по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)