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«На работе — без опасности»: в библиотеке на Весенней откроется выставка плакатов
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«На работе — без опасности»: в библиотеке на Весенней откроется выставка плакатов 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Библиотека № 47 на Весенней улице приглашает всех желающих посетить выставку плакатов «На работе — без опасности», приуроченную ко Всемирному дню охраны труда.
— Посетители выставки увидят некоторые образцы просветительских плакатов советского времени по технике безопасности на производстве, а также современные плакаты по охране труда, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
Посмотреть экспозицию приглашаются все желающие. Гостей будут ждать по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
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