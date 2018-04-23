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«Сделано в Самаре»: власти решили поддержать бизнесменов выставками
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«Сделано в Самаре»: власти решили поддержать бизнесменов выставками 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре подвели итоги программы поддержки местных предпринимателей. В 2017 году на продвижение товаров малого и среднего бизнеса направили 446,7 тысячи рублей. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщил представитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Игорь Летичевский.
— Эту сумму освоили на 100%. В конце ноября прошлого года мы провели выставку достижений малого бизнеса «Образование. Наука». В ней участвовали турфирмы, салоны красоты, компании, занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения, и другие, — рассказал Игорь Летичевский.
Проект объединил на одной площадке ведущие учреждения высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, крупнейших работодателей, учащихся старших классов и их родителей, молодых ученых и индивидуальных предпринимателей. В течение трех выставочных дней здесь проходила квест-игра «По тропам образования», которая, по словам организаторов, помогла посетителям в увлекательной форме определиться с профессией и поделиться знаниями.
Также в целях поддержки микропредприятий в областной столице организовали выставку «Сделано в Самаре» в музее имени Алабина.
— В мероприятии участвовали 116 организаций-ремесленников Самары. Они представили товары народного потребления, — рассказал Игорь Летичевский.
На выставке жители Самары смогли приобрести вязаные изделия, принадлежности для ароматерапии, сувениры из творческих мастерских города и даже резную мебель. Также выставочные ряды украсили всевозможные виды сыров от семейной сыроварни, сдоба, разнообразные мясные деликатесы, имбирные пряники и изделия из кожи от местных производителей.
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