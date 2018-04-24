Посетителям музея Востока расскажут о памятниках культуры Кавказа

Сотрудники Государственного музея Востока приглашают жителей раойна 24 апреля принять участие в лекции «Художественные памятники Сванетии». Мерпориятие состоится в рамках цикла «Культура и искусство Кавказа».

На официальном сайте учреждения проинформировали, что участникам встречи поведают историю известных Сванских башен, которые были построены в период с VIII по XVIII века. Кроме того, гостям расскажут истории о царских живописцах и проведут виртуальную экскурсию по музею города Местиа.

Лектором выступит методист по музейно-образовательной деятельности Екатерина Симатова.

Всех желающих ждут к 19:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 12А. Вход на мероприятие по билетам.