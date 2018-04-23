Дороже денег: фотографии, стоимость которых просто шокирует

Пока большинство из нас озабочены тем, как получаются на сэлфи, фотографы продают снимки по цене, сравнимой со стоимостью шедевров мастеров эпохи Возрождения. Эти снимки, как и миллионы других, фиксируют определенное место в определенный момент времени, но делают это так, как не получалось ни у кого прежде. Иначе чем можно объяснить умопомрачительные суммы, которые коллекционеры готовы выложить за эксклюзивные отпечатки этих кадров, так, например, как произошло с самой дорогой фотографией в истории — «Фантомом» Питера Лика, проданной за шесть с половиной миллионов долларов.

Фантом, 1999

Автор: Питер Лик.

Цена — $6 500 000.

Эта фотография является самой дорогой в мире на данный момент. В кадре показан луч света, похожий на призрачную фигуру. Снимок был сделан фотографом в одной из пещер в каньоне Антилопы, в штате Аризона.

Рейн II, 1999

Цена: $4 338 500 Андреас Гурски — известный немецкий фотохудожник, на счету которого множество фотографий, проданных за внушительные суммы. В 1999-м году он сделал фотографию «Рейн II», на которой изображена река Рейн между двумя дамбами под хмурым дождливым небом. Всего Гурски сделал шесть снимков Рейна, и «Рейн II» — самая крупная фотография в серии. Самое интересное, что автор ретушировал фотографию в Фотошопе — композицию портили постройки электростанции и прохожий с собакой. Снимок был продан на аукционе «Christies» за $4 338 500 в 2011-м году — покупателем стала галерея Моники Шпрют в Кёльне, а потом фотографию перекупил неизвестный коллекционер.

Без названия #96,1981

Цена: $3 890 500 Американская фотохудожница Синди Шерман работает в технике постановочных фотографий. Шерман называет себя художником-перформансистом и категорически отказывается признавать себя фотографом. Одна из самых известных и дорогих работ художницы — фотография #96, сделанная в 1981-м году. На снимке запечатлена рыжая девочка с веснушками, в ярко-оранжевой одежде. Как объясняла сама Шерман, в фотографии заложен глубокий смысл — девочка-подросток, одновременно соблазнительная и невинная, держит в руке обрывок газеты с объявлениями знакомств, что означает, что пока неокрепшая женская сущность ищет способа вырваться наружу. Снимок был приобретён на аукционе «Christie’s» в 2011-м году неизвестным коллекционером.

Говорят мёртвые воины, 1992

Автор:Джефф Уолл

Цена: $3 666 500 «Говорят мертвые войны», собственно говоря, является фотоколлажом, а не фотографией. На нем изображена засада солдат Красной Армии во время афганской войны в 1986 году. Несмотря на реалистичность, это постановочная фотография: все люди на снимке — приглашённые актёры. При работе над ним Уолл использовал грим и костюмы, а сам снимок был сделан в фотостудии и позже обработан на компьютере.

99 центов II, диптих 2001

Автор: Андреас Гурски

Цена: $3 346 456 Снимок «Рейн II», о которой мы уже рассказали — не единственная чрезвычайно дорогая фотография Андреаса Гурски. На фотографии, ушедшей с молотка в 2007 году за $3 346 456, отображена сцена из жизни магазина формата 99 центов. Тишина, явный перфекционизм при раскладке товаров и атмосфера потребления сделали снимок одним из самых дорогих в истории.

Чикагская торговая палата III. 1999–2009

Автор: Андреас Гурски

Цена: $2 355 597 Главная отличительная черта работ Андреаса Гурски — предельная детализация фотографий при гигантском размере отпечатка. Работа Гурски «Чикагская торговая палата III», распечатанная на холсте 185х240 см, была куплена в 2013 году. На ней запечатлены будни Чикагской Торговой Палаты. При увеличении снимка можно разглядеть каждого персонажа, его рабочие принадлежности, мониторы компьютеров и другие детали.

Пруд при лунном свете, 1904

Автор: Эдвард Штайхен

Цена: $2,928,000 Уникальность работы Эдварда Штайхена связана не с глубиной смысла, а с тем фактом, что «Пруд при лунном свете» — одна первых цветных фотографий в истории.

Без названия №153,1985

Автор: Синди Шерман

Цена: $2,700,000 Еще одна дорогостоящая фотография Синди Шерман, больше похожая на кадр из фильма Хичкока. Снимок без названия №153 был куплен в 2010 году за рекордную сумму в $2,700,000.

Билли Кид (Форт Самнер, Нью-Мексико) 1879-80 Автор неизвестен

Цена, $ 2,300,000 Единственный сохранившийся фотопортрет Билли Кида был продан несколько лет назад больше чем за два миллиона долларов, коллекционером, который предпочел остаться неизвестным.

Тобольский кремль, 2009

Цена: $1,750,000 В прошлом президент РФ, а ныне фотограф Дмитрий Медведев, снял тобольский Кремль во время экскурсионного полета. Получившееся фото купил неизвестный коллекционер на благотворительном аукционе «Рождественская азбука» за 51 миллион рублей. Из-за невиданной художественной ценности фото, копии большого разрешения в сети не нашлось.

Обнаженное обучение, 1925

Автор: Эдвард Вестон

Цена: $1,609,000 В 2008 году ушла с молотка эротичная работа Эдварда Вестона, датируемая 1925 годом. На фотографии запечатлено идеальное тело Тины Модотти — возлюбленной и ассистентки фотографа.

Джорджия О'Киф, 1919

Цена: $1,470,000 Выразительный снимок рук художницы Джорджии О’Киф, сделанный Альфредом Стиглицом в 1919 году, был продан в феврале 2006 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за внушительную сумму в полтора миллиона долларов.

Ковбой, 2001–2002

Цена — $3 401 000.

Фотография создавалась специально для рекламной кампании сигарет Marlboro и была продана в 2007-м году на аукционе Christie’s.

Довима и слоны, 1955

Цена: $1,151,976 За фото «Довима и слоны», выполненное специально для одной из выставок Ричарда Аведона, покупатель заплатил рекордную сумму в $1 151 976 на аукционе Christie`s в 2010 году.

Один, 2000

Автор: Питер Лик Цена: $1,000,000 Снимок сделан на реке Андроскоггин в американском штате Нью-Гэмпшир. Купил его частный коллекционер, пожелавший остаться неизвестным. По словам фотографа, он сделал всего один кадр и напечатал с него всего одну фотографию, чем отчасти может объясняться ее высокая цена. На сайте Лика указано, что напечатанный снимок останется единственным.