Картины помогут исцелится

Российские музеи в рамках социально-культурного проекта «Мы дарим вам искусство» открыли запасники и поделились хранящимися в них фоторепродукциями картин.

Одна коллекция досталась детской больнице им. З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы, теперь в клинике действует собственная выставка.

Дорогие подарки от Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Новгородского государственного объединенного музея— заповедника, Государственного музея художественной культуры Новгородской земли, Смоленского государственного музея-заповедника бережно развесили на стенах больницы. Теперь юные пациенты и их родители, посетители и сотрудников клиники смогут познакомиться с уникальными работами народного художника РСФСР Алексея Белых, заслуженного художника России Сергея Румянцева , народного художника России Владимира Кутилина и многих других авторов.

— В залах музеев экспонируется лишь 5% хранящихся у них коллекций, — отметил главный врач детской городской больницы им. З. А. Башляевой профессор Исмаил Османов. — Мы рады, что у детей, проходящих лечение в больнице будет возможность познакомиться с искусством отечественных художников. Наша фотовыставка и сам проект являются единственными в своем роде, его организаторы хотят рассказать о произведениях, которые хранятся в запасниках музеев и гостям не доступны.

— Мама, смотри, как красиво, — высказал свое восхищение один из первых посетителей выставки, — я когда вылечусь, тоже стану художником.

Молодая мама, пожелавшая остаться неизвестной, улыбнулась:

— Я очень рада, что теперь мы с сыном сможем приходить на выставку и любоваться картинами, которые дарят моему сыну радость. А ему для скорейшего исцеления позитивные эмоции необходимы.

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