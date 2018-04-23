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В Тобольске появится музей семьи Императора Николая II
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В Тобольске появится музей семьи Императора Николая II 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Музей будет открыт в доме, где царскую семью держали под арестом
В честь столетней годовщины дней памяти царской семьи начинается реализация национального туристического проекта «Императорский маршрут», который соединит места ссылок членов семьи последнего русского императора.
Начало будет положено открытием первого музея, целиком посвященного царской семье. Он откроется 26 апреля в здании, где с августа 1917 по апрель 1918 годов содержали под арестом императорскую семью. Здание было отреставрировано с сохранением подлинных элементов, а также собрана богатая коллекция предметов, принадлежавших царской семье. Всего воссоздано 13 залов. Как пояснили в фонде «Елисаветинско –Сергиевского просветительского общества», главной задачей стало сохранение подлинной обстановки.
Посетители экспозиции смогут увидеть не только личные вещи и различные предметы, связанные с царской семьей, но и предметы обстановки и интерьера, которые окружали их во время ссылки. Пока музей может одновременно принять до 45 посетителей.
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