Музейная карта

Сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», которая вызвала большой интерес среди учащихся столичных школ, увы, завершен. Кто-то не успел, а кто-то так и не рискнул принять в нем участие. Однако тем, кто по каким-то (естественно, уважительным) причинам, не смог посетить музеи, вошедшие в программу олимпиады, расстраиваться рано. Летом можно попробовать все исправить.

Газета «Вечерняя Москва» и приложение «Пресса в образовании» объявляют свой конкурс среди школьников! Если ты собираешься провести летние каникулы в Москве — сделай это с пользой.

Мы отобрали самые популярные музеи олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», на протяжении всего сезона пользовавшиеся популярностью у посетителей, и составили свой музейный маршрут, пройти который вполне реально за три месяца каникул. Еще останется время и на занятия спортом, и на прогулки с друзьями.

Чтобы тебе легче было сориентироваться, в кружочки на карте впиши даты, в которые ты предполагаешь посетить музей. Только уточни, когда в музее выходные дни, составляя график, чтобы не оказаться перед закрытыми дверьми. Мы ждем письма в редакцию с рассказом о твоих успехах!