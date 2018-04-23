Ещё
Музейная карта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музейная карта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», которая вызвала большой интерес среди учащихся столичных школ, увы, завершен. Кто-то не успел, а кто-то так и не рискнул принять в нем участие. Однако тем, кто по каким-то (естественно, уважительным) причинам, не смог посетить музеи, вошедшие в программу олимпиады, расстраиваться рано. Летом можно попробовать все исправить.
Газета «Вечерняя Москва» и приложение «Пресса в образовании» объявляют свой конкурс среди школьников! Если ты собираешься провести летние каникулы в Москве — сделай это с пользой.
Мы отобрали самые популярные музеи олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», на протяжении всего сезона пользовавшиеся популярностью у посетителей, и составили свой музейный маршрут, пройти который вполне реально за три месяца каникул. Еще останется время и на занятия спортом, и на прогулки с друзьями.
Чтобы тебе легче было сориентироваться, в кружочки на карте впиши даты, в которые ты предполагаешь посетить музей. Только уточни, когда в музее выходные дни, составляя график, чтобы не оказаться перед закрытыми дверьми. Мы ждем письма в редакцию с рассказом о твоих успехах!
Вечерняя Москва: последние новости
Картины помогут исцелится Ветеранов ждут выплаты к празднику Фарфоровая машина времени. В Коломенском презентовали выставку «Фарфороград»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение