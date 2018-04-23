В Тобольске откроется первый в России государственный музей царской семьи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр — РИА Новости . Первый в России государственный музей, целиком посвященный семье императора Николая II , в четверг откроется в Тобольске, сообщает в понедельник фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) — инициатор создания музея.

Царская семья в Тобольске

Первого августа 1917 года состоялся отъезд в ссылку семьи императора Николая II из Царского села. Семья императора и отправившиеся с ней в добровольную ссылку люди ехали двумя поездами. Со станции Тюмень в Тобольск царская семья была отправлена на пароходе «Русь».

Прибытие в Тобольск состоялось 6 августа. Семья Романовых разместилась в Губернаторском доме, находящемся в нижнем городе. Она занимала второй этаж здания, а на первом этаже была устроена столовая и комнаты для прислуги. «Во время ссылки в Тобольске семья проживала под арестом, по иронии судьбы, после революции, бывший губернаторский дом был переименован в „Дом Свободы“, — говорится в сообщении ЕСПО.

В бывший губернаторский дом, который превратился в закрытую тюрьму, поместили отрекшегося от престола Николая II, императрицу Александру Федоровну, а также детей: цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. С семьей императора добровольно отправились граф Илья Татищев, князь Василий Долгоруков, графиня Анастасия Гендрикова, лейб-медик Евгений Боткин и еще 35 человек.

Ссыльные были хорошо обеспечены продовольствием, но свобода передвижения ограничивалась периметром глухого забора. Все получаемые Романовыми письма просматривались, а выходить в город им разрешалось только для посещения Благовещенской церкви.

»Императорский маршрут"

В преддверии дней 100-летия памяти царской семьи фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке министерства культуры РФ приступил к реализации национального туристского проекта «Императорский маршрут», который соединяет места пребывания и ссылки представителей династии Романовых во многих регионах России.

Первым этапом проекта станет открытие 26 апреля 2018 года музея «Семьи императора Николая II» в Тобольске в бывшем Губернаторском доме, где с августа 1917 года по апрель 1918 года содержалась под арестом царская семья до высылки в Екатеринбург. Именно 26 апреля 1918 года прибывший в Тобольск комиссар Яковлев объявил царской семье, что увозит из Тобольска императора.

"Императрица, оставив тяжело больного цесаревича Алексея и троих дочерей, отправилась с мужем в неизвестность, взяв с собой великую княжну Марию Николаевну. Тобольск стал началом скорбного пути, оборвавшегося гибелью царской семьи в Екатеринбурге", — говорится в сообщении ЕСПО.

Планируется, что музей семьи императора Николая II станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется под эгидой министерства культуры Российской Федерации совместно с фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.

Создание музея

С инициативой создания в Тобольске постоянно действующего музея, посвященного памяти царской семьи, выступил фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В результате тесной совместной работы фонда ЕСПО, департамента культуры Тюменской области, Тюменского музейно-просветительского объединения, при поддержке правительства Тюменской области удалось создать новый музей, который станет одним из филиалов Тобольского историко-архитектурного музея заповедника.

Научное руководство проектом, в том числе разработка концепции, привлечение специалистов-историков в теме изучения жизни царской семьи, коллекционеров было поручено фонду ЕСПО. Кураторская группа от фонда ЕСПО разработала проект музея, воссоздающий обстановку и интерьеры бывшего Губернаторского дворца, в которых находилась в заключении царская семья.

В новом музее специалисты воссоздали 13 залов дворца с использованием сохранившихся при жизни здесь августейших узников мемориальных элементов и деталей — полы, лестницы, дверные рамы, орнаментальная лепнина. Главная задача была сохранить элементы подлинности. Во время подготовки объекта к музеефикации была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории. В фондах Тобольского историко-архитектурного музея заповедника специалисты провели работу по выявлению предметов, принадлежавших царской семье.

Экспонаты

Экспозицию нового музея дополнили уникальные вещи, относящиеся к периоду нахождения в Тобольске царской семьи и происходящие из Губернаторского дворца: предметы мебели, иконы, шелковая шаль, принадлежавшая императрице Александре Федоровне; «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, волшебный фонарь для проекции изображений, принадлежащий цесаревичу Алексею, плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая; счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, выписанные для проживающих в Губернаторском доме и доме купца Корнилова с 12 августа 1917 по 19 мая 1918 годов и многое другое.

Стараниями фонда ЕСПО к участию в создании нового музея были привлечены мемориальные вещи частных коллекций из эмиграции. Потомки воспитателя и наставника цесаревича Алексея Чарльза Гиббса, отправившегося в добровольную ссылку вместе с царской семьей, передали музею предметы, которыми пользовалась царская семья на пароходе «Русь» по пути в Тобольск, в том числе альбом с фотографиями, сделанный во время нахождения на пароходе.

"Уникальным приобретением музея можно назвать коллекцию предметов из благотворительного фонда ее императорского высочества великой княгини Ольги Александровны — сестры последнего императора великой княгини Ольги Александровны, среди которых личные вещи членов царской семьи", — отмечается в сообщении ЕСПО.

К созданию экспозиции были привлечены редкие вещи и документы, сохраненные потомками последнего тобольского священника Владимира Хлынова, единственного допущенного совершать службы в присутствии царской семьи в Губернаторском доме. На выставку к открытию музея предметы царской семьи предоставили Государственный архив РФ, Российский национальный музей музыки, Центральный музей Вооруженных сил РФ, Союз филокартистов России, частные коллекционеры.

Для посетителей нового музея фонд ЕСПО подготовил несколько новых изданий в серии научной библиотеки, которые будут представлены на торжественном открытии: «Дневник учителя французского языка детей императора Николая II Пьера Жильяра », а также «Последний духовник императора Николая II и его семьи». Новые издания помогут посетителям погрузиться в тему выставки и узнать подробности жизни в тобольской ссылке царской семьи.

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