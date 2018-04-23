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Москва 24 покажет, как пенсионеру организовать свой досуг
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Москва 24 покажет, как пенсионеру организовать свой досуг 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
24 апреля в 11:00 в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, приуроченная к открытию общегородского фестиваля-выставки «Московское долголетие-2018. Время новых возможностей».
Этой весной во всех округах и районах Москвы заработали кружки и секции для людей старшего поколения. Уже приступили к занятиям в них более 53 тысяч москвичей. Сориентироваться во всем многообразии поможет общегородской фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018. Время новых возможностей».
На территории выставки разместится множество тематических зон, на которых выступят известные деятели спорта, культуры, здравоохранения. Подробнее об участниках выставки, ее расписании и самых интересных мероприятиях фестиваля журналистам расскажут: первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Грачева; депутат Московской городской думы, директор ГБОУ «Школа № 1298 „Профиль Куркино“ Ольга Ярославская; народный художник России, действительный член Российской академии художеств, член президиума Российской академии художеств, профессор Александр Рукавишников; председатель клубов „Супер-бабушка“ и „Супер-дедушка“ Наталья Виноградова.
Прямую трансляцию можно увидеть 24 апреля в 11:00 на этой странице.
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