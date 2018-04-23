Москва 24 покажет, как пенсионеру организовать свой досуг

24 апреля в 11:00 в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, приуроченная к открытию общегородского фестиваля-выставки «Московское долголетие-2018. Время новых возможностей».

Этой весной во всех округах и районах Москвы заработали кружки и секции для людей старшего поколения. Уже приступили к занятиям в них более 53 тысяч москвичей. Сориентироваться во всем многообразии поможет общегородской фестиваль-выставка «Московское долголетие-2018. Время новых возможностей».

Прямую трансляцию можно увидеть 24 апреля в 11:00 на этой странице.