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Москва 24 покажет, как пройдет выставка собак «Евразия-2018»
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Москва 24 покажет, как пройдет выставка собак «Евразия-2018» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
27 апреля в 12:00 в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная проведению Интернациональной выставки собак «Евразия-2018».
5-6 мая Российская кинологическая федерация проведет интернациональную выставку, в которой примет участие более 10000 российских и зарубежных собак. На рингах выставки будут представлены отечественные породы собак: русская псовая борзая, русский той, русский черный терьер, восточноевропейская овчарка, якутская лайка и многие другие. «Евразия-2018» приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. В рамках выставки будет организованы военно-патриотические мероприятия с участием кинологических подразделений силовых ведомств России.
Подробнее о программе выставки расскажут: президент РКФ Александр Иншаков; управляющий директор РКФ Виктория Воропай начальник Центральной таможни (Кинологического центра ФТС России), полковник Владимир Филиппов; начальник группы подготовки кинологических подразделений кинологического отдела Росгвардии, полковник Алексей Коршунов.
Прямую трансляцию можно увидеть 27 апреля в 12:00 на этой странице.
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