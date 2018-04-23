Москва 24 покажет, как пройдет выставка собак «Евразия-2018»

27 апреля в 12:00 в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная проведению Интернациональной выставки собак «Евразия-2018».

5-6 мая Российская кинологическая федерация проведет интернациональную выставку, в которой примет участие более 10000 российских и зарубежных собак. На рингах выставки будут представлены отечественные породы собак: русская псовая борзая, русский той, русский черный терьер, восточноевропейская овчарка, якутская лайка и многие другие. «Евразия-2018» приурочена к предстоящему празднованию Дня Победы. В рамках выставки будет организованы военно-патриотические мероприятия с участием кинологических подразделений силовых ведомств России.

Прямую трансляцию можно увидеть 27 апреля в 12:00 на этой странице.