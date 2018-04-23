Известный ресторатор Дмитрий Левицкий провел мастер-класс в Воронеже

В Воронеже прошло Expo Food Show 2018 — пятая юбилейная выставка индустрии питания и гостеприимства.

Площадкой события снова стал многофункциональный конгрессно-выставочный комплекс Expo Event-Hall Сити-парка «Град».

Известный столичный ресторатор Дмитрий Левицкий на своем мастер-классе «10 откровений за 10 лет в бизнесе» поделился со слушателями реально действующими принципами работы в ресторанном бизнесе. По мнению Дмитрия, без искренней любви к делу и полной отдачи рабочему процессу каждого участника команды заведение не может стать привлекательным для потребителей, а значит, и коммерчески успешным.

Большим событием выставки стал Кубок универсального бармена — UNIVERSAL BARTENDER`S CUP». Бармены-виртуозы со всего региона на глазах у зрителей будут создавать сложносочиненные авторские коктейли и показывать зрелищные трюки с барными аксессуарами. В рамках выставки прошел и традиционный кулинарный чемпионат. Для начинающих поваров это соревнование — реальная возможность заявить о себе на всю страну, ведь победители отправляются на финал Всероссийского чемпионата «Chef a la Russe 2019». Всего участие в чемпионате приняло 12 команд из Воронежа, Белгорода, Липецка, Курска.

На выставку в Воронеж съехалось более 60 компаний из разных городов России, в числе почетных гостей события — звезды мировой гастрономической сцены и ведущие эксперты отрасли из Хорватии, Исландии, России.