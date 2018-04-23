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В Саратовской городской Думе открылся Музей парламентаризма
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В Саратовской городской Думе открылся Музей парламентаризма 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В здании Саратовской городской Думы торжественно открылся Музей парламентаризма, в котором представлена история становления и развития местного самоуправления в городе Саратове, торжественная церемония была приурочена к празднованию Дня местного самоуправления, сообщает сайт Думы.
В стенах музея планируется проведение экскурсий, тематических встреч, лекций, конференций, круглых столов, презентаций социальных и инфраструктурных проектов, чествований и встреч с ветеранами и почетными гражданами.
Основу экспозиции составляют исторические документы из архивных и музейных фондов, фотографии и жизнеописания руководителей города начиная с 1895 года, документы, отражающие работу депутатов всех созывов, награды и грамоты. Экспонаты были предоставлены бывшими и действующими депутатами городской Думы и почетными гражданами.
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