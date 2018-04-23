Юные архитекторы из Хорошевки подготовили тематическую инсталляцию для «Библионочи»

В Детской библиотеке № 43 (Культурном центре им. В. Драгунского) ребята из архитектурной студии под руководством педагога, члена Союза архитекторов г. Москвы Анны Флит в рамках акции «Библионочь — 2018» подготовили инсталляцию, посвященную 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

— Инсталляция отображает город, где родился писатель, быт того времени, иллюстрации к его произведениям. Пока юные архитекторы создавали свой шедевр, они многое узнали о жизни и творчестве замечательного писателя, — рассказала директор КЦ Татьяна Денисова

Напомним, ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» прошел в минувшую субботу, 21 апреля. (то)