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Юные архитекторы из Хорошевки подготовили тематическую инсталляцию для «Библионочи»
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Юные архитекторы из Хорошевки подготовили тематическую инсталляцию для «Библионочи» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В Детской библиотеке № 43 (Культурном центре им. В. Драгунского) ребята из архитектурной студии под руководством педагога, члена Союза архитекторов г. Москвы Анны Флит в рамках акции «Библионочь — 2018» подготовили инсталляцию, посвященную 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.
— Инсталляция отображает город, где родился писатель, быт того времени, иллюстрации к его произведениям. Пока юные архитекторы создавали свой шедевр, они многое узнали о жизни и творчестве замечательного писателя, — рассказала директор КЦ Татьяна Денисова.
Напомним, ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» прошел в минувшую субботу, 21 апреля. (то)
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