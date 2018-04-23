Музей Зеленограда приглашает на выставку признанного мастера-колориста

В Музее Зеленограда проходит выставка художницы-педагога Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Наталья Беседнова — известная московская художница, член-корреспондент Российской академии художеств, одна из признанных мастеров-колористов. Ее характеризует абсолютное чувство цвета и умение наслаждаться красотой окружающего мира. Находясь в постоянном творческом поиске и продолжая традиции Брюллова, Саврасова, Левитана, Врубеля и Андрияки, художница привносит в культурную жизнь страны яркие краски и новые впечатления.

На выставке представлены всеми любимые натюрморты с цветами, пейзажи Подмосковья и портреты. Художница бережно сохраняет и развивает направление классической многослойной акварели в искусстве.

Выставка продлится до 17 июня в Музее Зеленограда (ул. Гоголя, д. 11в).