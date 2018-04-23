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Музей Зеленограда приглашает на выставку признанного мастера-колориста
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Музей Зеленограда приглашает на выставку признанного мастера-колориста 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В Музее Зеленограда проходит выставка художницы-педагога Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Наталья Беседнова — известная московская художница, член-корреспондент Российской академии художеств, одна из признанных мастеров-колористов. Ее характеризует абсолютное чувство цвета и умение наслаждаться красотой окружающего мира. Находясь в постоянном творческом поиске и продолжая традиции Брюллова, Саврасова, Левитана, Врубеля и Андрияки, художница привносит в культурную жизнь страны яркие краски и новые впечатления.
На выставке представлены всеми любимые натюрморты с цветами, пейзажи Подмосковья и портреты. Художница бережно сохраняет и развивает направление классической многослойной акварели в искусстве.
Выставка продлится до 17 июня в Музее Зеленограда (ул. Гоголя, д. 11в).
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