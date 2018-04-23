Заводские будни музейных работников

Советская экономика умела вовлекать в дело все ресурсы, даже непрофильные. Иногда это выглядело скорее кампанейщиной, как в заметке 1931 года. Объявлена борьба за массовое освоение техники? Значит, даже сотрудники картинной галереи должны идти на завод: оформлять стенды с образцами бракованной продукции. А в заметке 1946 года «борьба за освоение техники» выглядит более осмысленной. Проводники сменили подносы с чаем на гаечные ключи, отремонтировали вагоны и собрали из них экспресс «Москва — Тбилиси».

Выставка треснутых гаек

«Включившись в общую борьбу за овладение техникой, большинство музеев прикрепилось к фабрикам и заводам. Так, Политехнический музей прикрепился к фабрике «Красная Роза» и Электрозаводу, Исторический музей — к заводу «Серп и молот», антирелигиозный — к Трехгорке На прикрепленных предприятиях научные работники музеев организовали ряд выставок по технике Музей новой западной живописи (существовал в 1923–1948 годах на Пречистенке, 21, впоследствии его коллекцию разделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем . — «ВМ»), прикрепленный к заводу «Каучук», сумел найти своеобразные формы работы «по специальности». Музей художественно оформил выставку брака Рабочая общественность должна пойти навстречу этому начинанию и предъявить свои встречные требования библиотекам, музеям, институтам».

(1931)

Проводники поставили экспресс на колеса

«Глядя на этот прекрасно оборудованный поезд, трудно поверить, что всего два месяца назад его вообще не существовало. Разрозненные, отслужившие свой срок вагоны, побывавшие на всех фронтах Отечественной войны, стояли в тупике как непригодные бригады проводников московского резерва Московско-Курской дороги решили своими силами восстановить эти вагоны, составить из них образцовый поезд. Коллектив шестого вагонного участка Московско-Курской железной дороги пришел на помощь, выделил опытных мастеров, дал материалы и запасные части, изготовил в своих мастерских многие детали. Целый месяц трудились бригады.

Проводники превратились в слесарей, столяров и маляров. Еще несколько дней, и красавец-экспресс выйдет в своей первый рейс к столице солнечной Грузии. Это уже пятый поезд, восстановленный проводниками

В ремонте находятся еще три… Своими руками оборудуя и украшая поезда, проводники стали лучше хранить доверенные им составы. Многие завели инструменты, чтобы можно было и в пути без посторонней помощи закрепить болт, прибить рейку, исправить замок».

(1946)