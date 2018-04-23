Школьники из Лефортова посетили дом-музей Виктора Васнецова

Ученики 2 «Г» класса школы № 1228 района Лефортово 13 апреля посетили Дом-музей художника Виктора Михайловича Васнецова . Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— На экскурсии ребята увидели мемориальную обстановку дома, где жила семья и собирались друзья художника, побывали в его мастерской, посмотрели былинные картины и цикл «Поэма семи сказок», познакомились с биографией и образом жизни автора «Богатырей» и «Аленушки», — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)