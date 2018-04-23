Ещё
Школьники из Лефортова посетили дом-музей Виктора Васнецова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Лефортова посетили дом-музей Виктора Васнецова 

Управа района Лефортово 45 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Ученики 2 «Г» класса школы № 1228 района Лефортово 13 апреля посетили Дом-музей художника Виктора Михайловича Васнецова. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— На экскурсии ребята увидели мемориальную обстановку дома, где жила семья и собирались друзья художника, побывали в его мастерской, посмотрели былинные картины и цикл «Поэма семи сказок», познакомились с биографией и образом жизни автора «Богатырей» и «Аленушки», — отметили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 42. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
В НИУ «МЭИ» прошла выставка о новых тенденциях в энергетике Германии Урок добра провели в библиотеке на шоссе Энтузиастов На юго-востоке Москвы весело отметят День пожилого человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пересильд боится выступать в театре Петербурга2
Кэмерон пояснил, в чем разница между Терминаторами2
«Последний герой»: что стало с участниками20
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение