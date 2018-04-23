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В НИУ «МЭИ» прошла выставка о новых тенденциях в энергетике Германии
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В НИУ «МЭИ» прошла выставка о новых тенденциях в энергетике Германии 

Управа района Лефортово 45 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В главном здании НИУ «МЭИ» с 17 по 20 апреля прошла передвижная интерактивная выставка «Новые тенденции в области энергетики и энергоэффективности в Германии». Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа.
— Экспозиция была посвящена одному из важнейших проектов будущего Германии — так называемому «энергетическому повороту», который призван полностью изменить структуру энергоснабжения Германии за счет перехода на возобновляемые источники энергии и постоянного повышения энергоэффективности, — отметили в пресс-службе.
Добавим, что в течение полугода выставка также будет представлена на площадках различных форумов в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Краснодаре, Калининграде и «Сколково». (ео)
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