В НИУ «МЭИ» прошла выставка о новых тенденциях в энергетике Германии

В главном здании НИУ «МЭИ» с 17 по 20 апреля прошла передвижная интерактивная выставка «Новые тенденции в области энергетики и энергоэффективности в Германии». Об этом рассказали в пресс-службе ВУЗа.

— Экспозиция была посвящена одному из важнейших проектов будущего Германии — так называемому «энергетическому повороту», который призван полностью изменить структуру энергоснабжения Германии за счет перехода на возобновляемые источники энергии и постоянного повышения энергоэффективности, — отметили в пресс-службе.

Добавим, что в течение полугода выставка также будет представлена на площадках различных форумов в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Краснодаре, Калининграде и «Сколково». (ео)