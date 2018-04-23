Забрать животное из приюта можно будет на майской выставке в Черемушках

1 мая в центре культуры и искусства «Меридиан» организуют большую выставку-пристройство бездомных животных из приютов. На выставке можно будет найти себе четвероного друга среди 60 собак и 40 котов, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

В этом году она пройдет под лозунгами: «Собак и кошек надо брать из приюта!» и «Мир! Труд! Мяу!». «Все животные, принимающие участие в выставке, абсолютно здоровы, привиты и доброжелательно настроены по отношению к людям. Если у кого-то нет возможности взять собаку или кошку домой, можно принести подарки — корма, поводки и ошейники, миски, игрушки и другое — волонтеры передадут их в приюты.

»В этом году мы хотим устроить добрый, «пушистый», праздник — с виляющими от радости хвостами и веселым лаем вместо транспарантов. Проект «Надо брать!» успел стать доброй традицией в «Меридиане». Каждый сможет лично познакомиться и вдоволь пообщаться с «пушистыми друзьями»: поиграть с ними, погладить, обнять и сфотографировать. И, конечно же, забрать нового любимца домой. Это совершенно бесплатно», — передают организаторы.