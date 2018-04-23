В Доме дружбы Ленинградской области открыт интерактивный музей

23 апреля 2018 года в День татарской культуры в Доме дружбы Ленинградской области в торжественной обстановке был открыт интерактивный музей.

Все экспонаты — предметы быта, элементы традиционного национального костюма, музыкальные инструменты — переданы в дар представителями татарской общественности региона. Татарский национально-культурный центр «Питер Буйлары» воссоздал в помещении музея атмосферу традиционного татарского дома.

На заседании круглого стола представители общественных организаций обсудили с руководством Дома дружбы планы дальнейшей совместной работы. В частности, участие в татаро-башкирском празднике «Сабантуй» в Шапках Тосненского района и программе «большого» Сабантуя, который будет проходить в деревне Энколово Всеволожского района 30 июня.

Завершился День татарской культуры в Доме дружбы небольшим концертом.

Редакция ivbg.ru напоминает вам, что сегодня в областном Доме дружбы работает 14 музеев нардов Ленинградской области с постоянно действующей экспозицией.