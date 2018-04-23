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«Портреты русских писателей и поэтов» представили в «Галерее Чертаново»
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«Портреты русских писателей и поэтов» представили в «Галерее Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Новая выставка «Портреты русских писателей и поэтов» открылась в Выставочном зале «Галерея Чертаново» в воскресенье, 22 апреля.
В этот день состоялся вернисаж экспозиции. Художник Александр Лубенко, являющийся руководителем региональной общественной организации клуба ЮНЕСКО «Сфера», представил свою персональную выставку, посвященную 275-летию со дня рождения общественного деятеля, просветительницы Екатерины Дашковой.
— Екатерина Дашкова — женщина, посвятившая себя исследованию русского языка. Именно она подготовила почву для появления всех русских деятелей культуры: им было, где обучаться. Работы Александра Лубенко — это как раз портреты всех этих деятелей. Знаете, у него можно заметить такой налет наивизма (наивное искусство), у него такое все доброе. Предыдущая выставка, например, была намного сложнее, но на нее тоже откликнулись: некоторые дети даже отзывы написали, потому что у всех абсолютно разные вкусы, иногда даже у самых сложных художников есть своя аудитория. Понимаете, я стараюсь перемежать выставки, подбирать разные темы, чтобы постоянно подогревать интерес аудитории, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» руководитель «Галереи Чертаново» Наталья Волкова.
Отметим, что на фоне каждого изображенного можно заметить поворотные моменты или образы из произведений автора.
Выставка будет действовать с 21 апреля по 6 мая по адресу: Сумской проезд, дом 6А. «Галерея Чертаново» работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
Фото: «Центр культуры и спорта»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/23/40213/
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