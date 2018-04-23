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Инвестиционный потенциал Москвы представлен на промышленной выставке в Ганновере
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Инвестиционный потенциал Москвы представлен на промышленной выставке в Ганновере 

ТАСС 55 минут назад
ГАННОВЕР, 23 апреля. /ТАСС/. Центральный стенд, посвященный инвестиционному потенциалу Москвы, открылся в понедельник в первый день работы Ганноверской промышленной выставки, передает корр. ТАСС. Всего в разных павильонах смотра работают пять стендов, которые рассказывают о российской столице. В целом от РФ в ярмарке участвуют 60 экспонентов.
Как заявил Андреас Грухов — член правления компании — организатора выставки Deutsche Messe AG — лишь из Москвы в Ганновер в этом году приехали около 30 компаний. «Это самое большое число с 2013 года, когда Россия была страной — партнером выставки, — отметил он. — Я рад тому, что участие представителей РФ в Ганноверской ярмарке увеличивается».
На смотре также также был представлен экспортный каталог компаний из РФ. Он охватывает 500 фирм и перечень из 3 тыс. продуктов, которые они предлагают на экспорт.
"Ганноверская выставка всегда была важной площадкой для нашей страны, на которой можно обмениваться передовыми технологиями и заключать контракты, — заявил торговый представитель РФ в ФРГ Юрий Стеценко. — Представленные здесь фирмы могут осуществлять самую разную работу в разных отраслях промышленности".
В конце церемонии на стенде было подписано три соглашения. Одно — на поставку российских ленточнопильных станков в ФРГ, еще два — о научно-техническом сотрудничестве между московскими вузами и немецкими компаниями.
Ганноверская выставка работает до 27 апреля.
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