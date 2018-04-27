Компании из российской столицы представили свою продукцию на Hannover Messe 2018

Столичный бизнес представил свою продукцию на крупнейшей международной промышленной выставке Hannover Messe 2018. Пять стендов московских производителей объединил бренд Made in Moscow. О том, что Москва предлагает зарубежным инвесторам, а также технологическом потенциале столицы и перспективах создания новых рабочих мест — в материале RT.

Делегация Правительства Москвы во главе с руководством Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы приняла участие в крупнейшей международной промышленной выставке Hannover Messe 2018, завершившейся в эту пятницу. На выставку-ярмарку прибыло более 30 компаний, среди которых были как многолетние участники ООО «ЛЕД Эффект», АО «Лаборатория Касперского» , так и те, кто посещал мероприятие такого уровня впервые.

Впервые Москва вышла на выставку в расширенном составе: к презентационной площадке столичного правительства присоединились стенды российских производителей в отраслевых павильонах, объединенные под общим брендом Made in Moscow. Все стенды на выставке были представлены при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

На сегодняшний день Москва — экспортер №1 среди российских регионов. В столице зарегистрировано более 4700 экспортных компаний, поставляющих продукцию в 189 стран мира. Доля Москвы в совокупном экспорте РФ составляет 42%, а в несырьевом неэнергетическом сегменте — 19%. Среди наиболее востребованных за рубежом столичных изделий — механическое оборудование, компьютеры, средства связи, автотехника, оптика, медицинская техника.

Для успешного продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и региональные российские рынки создан Московский экспортный центр (МЭЦ). Новый институт развития помогает развернуть бизнес на электронных торговых площадках. Также МЭЦ позволяет получать от Правительства Москвы финансовую поддержку, представлять продукцию на крупнейших мировых выставках и оставаться в курсе основных трендов во внешней торговле.

На площадке столичного правительства экспонировался инвестиционный портал столицы, каталог экспортной продукции, подробно освещались возможности Особой экономической зона «Технополис Москва» и те меры поддержки потенциальных резидентов, которые получат новые инвесторы. Кроме того, были представлены истории успеха и накопленный опыт работы в Москве тех зарубежных компаний, которые уже успели ощутить преимущества ведения бизнеса в столичном регионе.

Заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Кристина Волокницкая отметила, что приоритетная задача правительства Москвы — привлечение инвестиционных проектов для локализации и создания новых рабочих мест.

«Инвесторы всегда задают два вопроса: сколько это будет стоить и насколько эффективно это будет. Для этого мы разработали специальную интерактивную карту, которая позволяет видеть, например, свободные земельные участки и площадки в технопарках». В столице сейчас 33 технопарка, и по ним необходима расширенная навигация с подробностями — метраж здания, его специализация, даже расчет экономической эффективности — сколько аналогичный проект стоит в Германии, включая дополнительные инвестиции и техническое перевооружение, пояснила Кристина Волокницкая.

Под эгидой Made in Moscow были объединены компании, разделенные на тематические разделы — IT-решения, интегрированная промышленная автоматизация, энергетика. Компании распределялись по тематическим отделам выставки — digital factory, industrial supply, energy, integrated automation, и продемонстрировали на выставке более 60 решений, способных успешно конкурировать с мировыми аналогами.

Заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Эмиль Петросян представил единый каталог Московского экспортного центра, в котором на сегодняшний день 475 компаний и более 3000 единиц товаров, а к концу года число столичных производителей вырастет вдвое.

«Товары распределены между двенадцатью категориями. Выбрав конкретную компанию, вы видите их описание, продукты, которые они производят, даже их конкурентное преимущество. Также важно, что мы используем те же коды, что и наши коллеги из Европы — то есть, чтобы найти товар, достаточно ввести код в поиске каталога», — отметил Эмиль Петросян.

Несмотря на то, что почти половина предприятий представлено на мероприятии подобного уровня впервые, уже в первый день был заключен ряд крупных соглашений. К примеру, ГК Коско заключила с компанией Maschinen Log Pro GmbH договор на экспорт станков, а компания PROGRESS IV Management GmbH договорилась о международном сотрудничестве в области научных исследований и технологических инноваций сразу с тремя столичными вузами.

Представитель Лаборатории Касперского рассказал, что компания привезла на выставку собственную операционную систему, позволяющую повысить уровень защищенности встраиваемых решений. Иллюстрировал надежность системы обычный макет светофорной системы на перекрестке, исключающий возможность срабатывания двух «зеленых» одновременно — вплоть до того, что если систему перевели в ручное управление и пытаются ввести «ошибку» намеренно, то операционная система противится этому и проводит моментальное восстановление, как это бывает при программном сбое.

Очевидным позитивным итогом HANNOVER MESSE можно назвать расширение международных бизнес-связей и взаимовыгодное сотрудничество крупных экспорто-ориентированных компаний.