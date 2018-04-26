КРСУ обсудила проекты с зарубежными производителями на Hannover Messe 

ТАСС, 26 апреля. АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ) провела переговоры на Ганноверской промышленной выставке (Hannover Messe) с крупными производителями энергетического и нефтегазового оборудования, литейными предприятиями — в частности, с Lovato Electric и KUZU FLEX Metal — по развитию бизнеса в России и локализации производств в Свердловской области. Об этом сообщают в управлении маркетинга КРСУ.
"Lovato Electric заинтересована в создании производства электрических выключателей и переключателей, а KUZU FLEX Metal, один из мировых лидеров по производству металлических эластичных шлангов, прорабатывает возможность создания производства гибких труб для нужд российского нефтегазового сектора и автомобилестроени", — сообщают в корпорации. Потенциальным инвесторам-производителям нефтегазового оборудования и технологий была представлена инфраструктура индустриального парка «Богословский» (Свердловская область) как особой экономической территории, которая расположена вблизи от центров нефтегазодобычи и где созданы условия для развития кластера предприятий, ориентированных на потребности нефтегазовой отрасли. В корпорации отметили, что среди ключевых направлений, по которым КРСУ работала на промышленной выставке Hannover Messe — энергетика. «Государственная политика в этой сфере направлена на углубление локализации. Помимо расширения перечня оборудования и компонентов, подлежащих импортозамещению, в постановлении № 719, требования к локализации на территории РФ уже включаются госкомпаниями в критерии отбора поставщиков. Так, ПАО „Россети“ заключила несколько долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками, где условием гарантированных закупок является пошаговая локализация», — уточняют в КРСУ. Корпорация развития Среднего Урала выявила ряд критичных для российской энергетики ниш, в которых доля импорта достигает 100%, и ведет комплексную работу по привлечению и поддержке таких инвестпроектов в развитии на российском рынке, обеспечивая инвесторам поиск партнеров для создания предприятий и диалог с профильными министерствами и потенциальными потребителями продукции. Кроме того, переговоры в Ганновере касались создания в регионе мощностей по высокоточному литью. «Это даст стимул для развития отечественного машиностроения. Машиностроительные заводы испытывают большую потребность в деталях, выполненных по технологии литья высокой точности. Сегодня они зависимы от импорта и терпят убытки в результате шоков на валютном рынке. Мониторинг рынка, проведенный корпорацией, показал нам эту нишу как проблему и как перспективу для развития таких литейных производств по принципу локализации иностранных литейщиков и создания совместных предприятий с уральскими металлургами», — говорит генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев. В управлении отмечают, что Свердловская область с высокой концентрацией машиностроительных компаний представляет собой емкий рынок для высокоточного литья.