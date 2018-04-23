Открытие и награждение победителей Международного фестиваля «Золотой петушок» прошло в «Царицыне»

«Центр культуры и спорта» провел церемонию награждения дипломантов, лауреатов и победителей Международного фестиваля-конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Золотой петушок», которая прошла в Баженовском зале Большого дворца музея-заповедника «Царицыно» в субботу, 21 апреля.

Мероприятие было поделено на две части, так как в этот день также открылась выставка работ участников фестиваля «Золотой петушок». Сотрудники «ЦКиС» украсили стены Казаковского зала картинами, нарисованными конкурсантами. Помимо картин, также можно было наблюдать и сделанные из глины, керамики и других материалов скульптуры.

— В этом году фестиваль посвящен Ивану Тургеневу. Каждый раз у нас разная тематика, например, первый «Золотой петушок» был посвящен 200-летию Пушкина, потом были 200-летие Андерсона, 200-летие Шарля Перо. Не все конкурсанты подошли широко к раскрытию заявленной темы, некоторые подошли слишком стереотипно: портреты, «Бежин луг» и «Муму» стали самыми распространенными темами. Некоторые присылали слабые, но очень интересные работы. Вот киргизская работа — это классика для детского рисунка, потому что именно в этом возрасте, до 7 лет, ребенок рисует не на тему, а то, что он знает, вообще, в эту картину вложено очень многое. Ее надо просто рассматривать. Много таких работ, слабых, но с интересными образами, с динамикой… А другие технически очень грамотные, но стереотипные, в них нет момента, за который можно зацепиться. Есть вот, например, две работы: черкесская и владимирская — там можно проследить оттенки национальных культур, — поделилась впечатлением руководитель Выставочного зала «Центра культуры и спорта» и ответственная за выставку Наталья Волкова

Экспозиция открылась в 13:30. Ровно через час, в 14:30, все гости были приглашены на праздничное мероприятие в Баженовский зал.

Первым перед аудиторией предстал ведущий — очень харизматичный молодой человек, статный и с хорошо поставленным голосом.

— Это мой племянник Владимир Пинялов. Я его эксплуатирую иногда. Он преподаватель по классу трубы в ДМШ имени Чайковского. Такой мальчик хороший, — призналась директор «Центра культуры и спорта» Анна Никифорова.

«То, что вечно и нетленно, так это искусство, служащее великой идее, и идея, во имя великого дела» — такая фраза прозвучала на открытии торжественного мероприятия. Со вступительными словами перед зрителями выступили Анна Петровна и председатель жюри Александр Чернов — доцент кафедры иллюстрации и эстампа института графики и искусства книги имени Фаворского, Московского политехнического университета, член Союза художников России, член Московского союза художников.

Начался концерт. Программа состояла из музыкальных номеров. Одним из самых впечатляющих выступлений стал номер ансамбля трубачей ДМШ имени Чайковского, в состав которого вошел и ведущий Владимир Пинялов. Среди артистов были преподаватели и учащиеся не только ДМШ имени Чайковского, но и ДШИ имени Рихтера. Замкнула концертную часть студия эстрадного вокала «Sound Hit» с композицией «Я, ты, он, она — вместе целая страна».

Награждали всех лауреатов, призеров и победителей. На сцену приглашали целыми коллективами, так как участников было очень много. Среди отмеченных конкурсантов были представители Кыргызстана, республики Беларусь, Казахстана, Молдовы и Южной Кореи. Многие не смогли посетить мероприятие и забрать свои призы. Однако нашлась девушка, которая от имени Рыбницкой художественной школы (Молдова, Приднестровская молдавская республика) забрала призы для своих товарищей.

— Я приехала из Молдовы, но уже довольно давно работаю в Москве. Получала призы за своих товарищей, так как они не смогли приехать, хотя, очень хотели, — рассказала Анастасия.

Отметим, что в более расширенном варианте выставка работ дипломантов, лауреатов и победителей будет представлена в «Галерее Чертаново» позже. А посмотреть экспозицию в Казаковском зале Большого дворца ГМЗ «Царицыно» можно до 6 мая включительно.

Диана Ангелюк

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/23/40223/