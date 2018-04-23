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Резиденция «Арт-Гуниб» открыла прием заявок
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Резиденция «Арт-Гуниб» открыла прием заявок 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Открыт прием заявок на участие в резиденции «Арт-Гуниб» — самой южной арт-резиденции в России. Участниками проекта могут стать художники, музыканты, дизайнеры и фотографы.
«Цель резиденции — объединить художников, готовых по-новому осмыслить уникальность гунибской природы и истории и вовлечь в творческий процесс местных жителей. Мы также приглашаем людей, возможно, не идентифицирующих себя как «художников», но вовлеченных в другие креативные и исследовательские практики», — сообщается на сайте проекта.
Отбор участников происходит на конкурсной основе, заявки принимаются до 15 мая включительно.
Резидентам обеспечивается проезд, проживание в течение 7−10 дней, а также питание и необходимые материалы.
Проекты, раскрывающие специфику этой местности, должны быть реализованы с 20 мая по 15 июля, после чего работы будут переданы Гунибскому краеведческому музею. Также авторам нужно будет прочитать лекцию или провести мастер-класс для местных сообществ.
Подробная информация приводится на сайте проекта.
Резиденция — часть проекта «Царская поляна. АртГуниб», победившего в грантовом конкурсе Благотворительного фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире».
Гуниб — небольшое село на плато в междуречье Аварского Койсу и Каракойсу в Дагестане, изолированное крутыми скальными обрывами. Средняя высота окружающих Гуниб гор — 1700 метров.
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