Резиденция «Арт-Гуниб» открыла прием заявок

Открыт прием заявок на участие в резиденции «Арт-Гуниб» — самой южной арт-резиденции в России. Участниками проекта могут стать художники, музыканты, дизайнеры и фотографы.

«Цель резиденции — объединить художников, готовых по-новому осмыслить уникальность гунибской природы и истории и вовлечь в творческий процесс местных жителей. Мы также приглашаем людей, возможно, не идентифицирующих себя как «художников», но вовлеченных в другие креативные и исследовательские практики», — сообщается на сайте проекта.

Отбор участников происходит на конкурсной основе, заявки принимаются до 15 мая включительно.

Резидентам обеспечивается проезд, проживание в течение 7−10 дней, а также питание и необходимые материалы.

Проекты, раскрывающие специфику этой местности, должны быть реализованы с 20 мая по 15 июля, после чего работы будут переданы Гунибскому краеведческому музею. Также авторам нужно будет прочитать лекцию или провести мастер-класс для местных сообществ.

Подробная информация приводится на сайте проекта.

Резиденция — часть проекта «Царская поляна. АртГуниб», победившего в грантовом конкурсе Благотворительного фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире».

Гуниб — небольшое село на плато в междуречье Аварского Койсу и Каракойсу в Дагестане, изолированное крутыми скальными обрывами. Средняя высота окружающих Гуниб гор — 1700 метров.